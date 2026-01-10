Podlewaj tym paproć raz na 30 dni. Będzie rosła jak szalona. Gęste i zielone liście wypełnią doniczkę. Domowy nawóz do paproci

Ożyw swoją paproć, stosując prosty, domowy nawóz.

Sekretem jest mleko, które dostarczy roślinie cennych składników odżywczych.

Podlewaj paproć co 4 tygodnie, a odwdzięczy się bujnymi, zielonymi liśćmi!

Podlewaj tym paproć co 4 tygodnie, a będzie rosła jak szalona. Gęste i zielone liście wypełnią doniczkę

Paprotka w latach 90. XX wieku była niemal w każdym polskim domu i niektórzy do dziś traktują ją z sentymentem. Choć pielęgnacja paproci nie jest wymagająca, to jednak konieczne jest dostosowania się do kilku istotnych zasad, aby przez cały rok cieszyła nasze oczy swoimi zielonymi, bujnymi liśćmi. Tak naprawdę jeden błąd może sprawić, że paprotka zacznie marnieć, a jej liście zżółkną. Należy pamiętać, aby oprócz wybrania roślinie odpowiednio nasłonecznionego miejsca i zapewnieniu jej nawodnienia, dostarczać paproci składników odżywczych. To one będą pobudzać ją do wzrostu i chronić przed szkodnikami czy chorobami. Pomocny w takiej sytuacji będzie domowy nawóz do paproci z mleka. Podlewaj nim paproć co 4 tygodnie, a będzie rosła jak szalona.

Domowy nawóz do paproci z mleka. Jak go przygotować?

Mleko zawiera duże ilości wapnia i posiada też wiele innych cennych składników odżywczych. Taki domowy nawóz do paproci przywróci liściom soczystą zieleń, wzmocni system korzeniowy oraz pobudzi roślinę do szybszego wzrostu. Zawarta w mleko laktoferyna działa grzybobójczo i bakteriobójczo, dzięki czemu będzie doskonale chronić roślinę przed chorobami. Jak przygotować nawóz do paproci? To naprawdę proste. Do 500 ml przegotowanej i odstanej wody wlej 60 ml mleka, zamieszaj i podlej swoją paprotkę.

Pielęgnacja paproci

Paprotka lubi umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ja podlewać 1-2 razy w tygodniu. Jesienią i zimą dodatkowo trzeba pamiętać o zraszaniu paproci (miękką wodą). Zbyt suche powietrze sprawia, że kwiat usycha. Z kolei jeśli liście żółkną i opadają przyczyna jest nadmiar wody. Jeśli liście usychają na brzegach to znak, że powietrze jest za suche. Pamiętajmy także, że to roślina, która lubi rozproszone światło. Nie wolno wystawiać doniczki z kwiatkiem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jednak paprotka domowa pozostawiona w ciemnym kącie zmarnieje.