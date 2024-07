Zaparz to w wodzie i podlewaj paprotkę. Dzięki temu liście paproci zyskają ciemnozielony kolor. Odżywka do paprotki na upały

Jak powinno się prać w pralce? Prawie wszyscy popełniają ten podstawowy błąd przez co niszczą tkaniny. Myślałeś, że wiesz, jak prać w pralce. Może się okazać, że robisz to źle

Podlewaj tym paprotkę, a roślina odwdzięczy Ci się bujnymi liśćmi

Paproć to zdecydowanie kwiat symbol roślin doniczkowych. W PRL-u dumnie zdobiła prawie każdy, polski dom. Dzisiaj jej popularność nieco zmalałą, ale nadal paprotki są lubiane przez wiele osób. Wielką zaletą paproci jest jej łatwa pielęgnacja. To kwiat, który nie wymaga specjalistycznego podejścia i sprawdza się u osób początkujących. W przypadku paproci rewelacyjnie sprawdzi się odżywka z mleka w proszku. To bogate źródło wielu cennych dla roślin witamin oraz składników odżywczych. Mleko w proszku zawiera białko oraz cukry, które stanowią pożywkę dla mikroorganizmów glebowych. Mleko w proszku świetnie odżywi blade liście i poprawi ich kondycję. Dodatkowo wzmocni ono system korzeniowy i będzie stymulować roślinę do lepszego wzrostu. Mleko w proszku wymieszaj tradycyjnie z wodą, a tak przygotowany roztwór rozcieńcz w 1 l wody. Szacuje się, że zawartość mleka w wodzie nie powinna przekraczać 100 ml mleka na 1 l wody. Taką mieszanką obficie podlewaj paprotki raz na dwa tygodnie. Zbyt duża zawartość mleka w wodzie może zadziałać niekorzystnie na rośliny. Tłuszcz z mleka może wpłynąć na cyrkulację wody i powietrza w ziemi.

Świetną opcją na podlewania paproci jest również rumianek. Raz w tygodniu podlewaj paprotkę naparem z rumianku. Szybko zauważysz pierwsze efekty, a rumianek odżywi paproć i dostarczy jej cennych składników aktywnych. Napar z rumianku dobrze wpłynie na liście, które zyskają ciemnozielony kolor. Do podlewania paprotki możesz wykorzystać również napar z szałwii lub pokrzywy.

