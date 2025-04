Kinga Rusin porzuciła karierę w mediach dla podróży. Tęskni za telewizją?

Kinga Rusin przebywa na nieustających wakacjach. Tylko pozazdrościć!

Kinga Rusin przez wiele lat była jedną z najpopularniejszych dziennikarek w kraju. Duże zainteresowanie wzbudzało również jej życie prywatne. Długo związana była z TVN, gdzie uchodziła za jedną z największych gwiazd. Gdy w lutym 2020 roku nie pojawiła się na ramówce stacji, w sieci pojawiły się plotki o jej rozstaniu z ekipą "Dzień Dobry TVN".

Doniesienia te wkrótce potwierdziła sama zainteresowana. Początkowo zapowiadała, że powróci jeszcze z telewizyjnym projektem. Od tamtej pory minęło już pięć lat i nic nie wskazuje na to, by Kinga Rusin miała w najbliższym czasie wrócić do pracy na małym ekranie. Nie oznacza to jednak, że Ruin jest bez pracy. Dziennikarka jest bowiem współwłaścicielką znanej marki kosmetycznej.

Była gwiazda TVN może sobie pozwolić na pracę z niemal każdego zakątka Ziemi. I bardzo chętnie korzysta z tej możliwości. W 2021 roku wyjechała z Polski i przebywa na nieustannych wakacjach. Razem ze swoim partnerem, Markiem Kujawą, szczególnie upodobali sobie ciepłe kraje. Rusin jest bardzo aktywna w social mediach, gdzie publikuje relacje ze swoich podróży. Porusza również kwestie ważne społecznie.

Jej wpisy często wywołują internetową burzę. W ubiegłym roku narzekała np. na obecność głośnych dzieci na plażach, a innym razem nie podobała jej się zbytnia popularność Curacao. Najwięcej zamieszania wybudzają jej społeczno-polityczne wpisy. Rusin jest bowiem bardzo zaangażowana m.in. w prawa kobiet oraz zwierząt. Uważnie śledzi również to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej.

Kinga Rusin tęskni za pracą w telewizji?

Obecnie wydaje się, że Kinga Rusin wraca do Polski jedynie na przepakowanie walizek. Czasami zaglądnie przy tym na show-biznesowe salony. W minioną niedzielę pojawiła się w studiu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Po zakończeniu odcinka prezenterkę otoczyli dziennikarze, których interesowało jedno - czy tęskni za pracą w telewizji? Jej odpowiedź raczej nie pozostawia wątpliwości.

Nie wiem dlaczego tak się jakoś patrzy na życie, że to, co ciekawe, jest tylko w telewizji. Poza telewizją też jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Przez ostatnie 5 lat zwiedziłam prawie cały świat, o czym marzyłam. [...] Ja spełniam swoje marzenie, sen i to jest niesamowite śnić na jawie tak, że nie mam przestrzeni za bardzo, żeby żałować albo tęsknić, no bo marzyłam o tym, co robię - stwierdziła w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Pojawiły się jednak głosy, że pojawienie się Kingi Rusin w studiu "Tańca z Gwiazdami" nie jest przypadkowe. Wiadomo bowiem, że dziennikarka jest ulubienicą obecnego dyrektora kreatywnego Polsatu, Edwarda Miszczaka. Już kilka miesięcy temu mówiło się, że ten chciałby ją ściągnąć do prowadzenia "Halo, tu Polsat". Czy Kinga Rusin dla Polsatu zrezygnuje z przedwczesnej emerytury?

