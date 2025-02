Blisko 54-letnia Kinga Rusin topless na basenie. Dłonie na biuście, uśmiech na twarzy. I nic więcej!

Nowy odcinek programu Julii Von Stein. "Remont mieszkania wpędzi mnie do grobu!"

Kinga Rusin na swoim instagramowym profilu opublikowała kilka zdjęć, do których pozowała całkiem rozebrana. Gwiazda telewizji okryła się jedynie dłońmi, na głowę założyła słomkowy kapelusz, a na twarz okulary przeciwsłoneczne. Smukła 53-latka (która w marcu skończy 54 lata!) wyglądała obłędnie, co chętnie przyznali internauci, którzy rzucili się do komentowania sesji.

Skąd pomysł, by pokazać się bez ubrań? Wszystko przez... WOŚP!

Kinga Rusin obiecała, że zrzuci ubrania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Rusin jest wielką fanką akcji Jurka Owsiaka i od lat aktywnie ją wspiera. WOŚP 2025 nie był wyjątkiem. Na instagramowym profilu dziennikarki pojawiły się wpisy nawołujące do wpłacania pieniędzy, dzielenia się dobrem i wspólnego wypracowania kolejnego rekordowego wyniku zbiórki.

26 stycznia Kinga Rusin napisała:

Chyba z radości opublikuję zdjęcia topless, jeśli dziś zbierzemy na WOŚP więcej niż w zeszłym roku! Idźmy na całość! Zdrowie dzieci jest warte wszystkich szaleństw i wariactw! Niech Orkiestra pobije kolejny rekord! Bawmy się, wrzucajmy do puszek, licytujmy. Tak więc my z Markiem, jak zwykle, zrobimy jutro przelew, nawet większy niż w ostatnich latach, na przekór hejterom atakującym WOŚP! Niech Orkiestra gra do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Gwiazda pokazała wówczas ujęcia z charakterystycznymi serduszkami WOŚP.

WOŚP 2025 - jest rekord!

Szybko stało się jasne, że akcja WOŚP 2025 pobiła rekord. Rusin musiała zareagować:

Zamierzam dotrzymać słowa! Skoro rekord WOŚP został pobity, zaczynam pracę nad specjalną, "nieprzyzwoitą" sesją zdjęciową! Zastanawiam się tylko jeszcze nad fotografem… A dziś robimy z Markiem specjalny przelew na WOŚP, wbrew Republice Hejterów! Wspaniały rekord wieczoru finałowego Orkiestry! 178 milionów 531 tysięcy 625 złotych!!! O ponad trzy miliony więcej niż rok temu! A przecież nie zakończono jeszcze większości aukcji, nie spłynęły pieniądze z zagranicy. I to wszystko mimo tej ohydnej nagonki prawicowych mediów i prawicowych polityków. Zwyciężyło dobro! Dobro i zdrowie wszystkich polskich dzieci!

Rusin w sesji topless. WOW!

Kilka dni później na koncie Rusin na Instagramie pojawiły się wyczekiwane fotki. Kinga pozowała już poza granicami zimnej Polski, pławiąc się w basenie.

Sesję topless obiecałam w uniesieniu, gdy szliśmy na rekord w dniu finału WOŚP. Ale słowo się rzekło… Niektórzy co prawda pisali wczoraj w wiadomościach, że liczą na występ w stylu Bianki Censori, ale postanowiłam zachować maksymalną skromność. Co ciekawe, bardzo dbał o to mój fotograf. Mógł być nim oczywiście tylko… Marek, który jednak, jak zauważyłam, świetnie się przy tym bawił - wyznała Rusin w sieci.

Co na to internauci?

Gdy Kinga Rusin pokazała się topless, posypały się komentarze.

"Piękna", "Jak zawsze klasa pani Kingo", "Kingo, jak zawsze wygrywa prawda (czyli nowy rekord), a sesja superelegancka i ze smakiem… to cała ty", "Brawo za odwagę i dotrzymanie słowa i brawo za wiarę, że w nas jest siła i zebraliśmy kolejny rekord" - pisali fani gwiazdy.

