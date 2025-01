Kinga Rusin i Joanna Krupa wymieniają "uprzejmości". "Błagam, słonko..."

Wydawać by się mogło, że Kingę Rusin i Joannę Krupę więcej łączy, niż dzieli. Panie miały okazję występować razem na antenie TVN, a także obie kochają zwierzęta i troszczą się o ich los oraz cieszą się dużą popularnością. Sielankę przerwał jednak temat polityki imigracyjnej Donalda Trumpa. Wymiana zdań zaczęła się od wpisu Kingi Rusin na Instagramie. Na słowa dziennikarki zareagowała mieszkająca od wielu lat w USA Joanna Krupa.

Tuż po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA, Kinga Rusin opublikowała wpis, w którym wspomniała o niepokojach związanych z zapowiedziami deportacji imigrantów.

Na wpis byłej dziennikarki zareagowała Joanna Krupa. Modelka w rozmowie z Pudelkiem postanowiła bronić prezydenta Donalda Trumpa, podkreślając, że jego działania wymierzone są w kryminalistów, a nie zwykłych imigrantów.

- Mam pytanie do Kingi – ‘Dlaczego życzy Polakom, żeby byli deportowani?’ Nie rozumiem tego. Jak ktoś tutaj przyjechał legalnie, normalnie pracuje i płaci podatki, to dlaczego ma być deportowany? Może media w Polsce nie przekazują tego, że prezydent Trump mówił, że będzie deportował ludzi, którzy popełniają przestępstwa, są bandytami, zostali wpuszczeni do Stanów i wyrządzają tutaj dużo zła – mówiła. - Uważam, że jak ktoś mieszka w innym kraju, nie jest tutaj na miejscu i nie wie, co się dzieje, to nie powinien się wypowiadać – dodała Krupa.

Kinga Rusin nie postawiła słow Joanny Krupy bez odpowiedzi. Komentarz zamieściła na swoim profilu na Instagramie.

Joanna, kocham Cię, you are hipnotajzing i w ogóle, ale, błagam, słonko, przeczytaj najpierw to, co napisałam. Wyraźnie napisałam, że ‘trzymam kciuki za Polaków w USA, by nie byli deportowani’, a nie, jak twierdzisz, że ‘życzę Polakom deportacji’. (...) Nie odbieraj mi też prawa do troski o polskich obywateli mieszkających i pracujących w USA. Polityka prezydenta Trumpa może ich dotknąć. Tak samo jak może dotknąć i to boleśnie Polskę i Europę. Mam powody do obaw i mogę je głośno wyrazić. Nie potrzebuję na to niczyjej zgody – napisała Rusin.