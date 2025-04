Krystian Ochman w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Fani nie mają wątpliwości - to faworyt do zwycięstwa!

Paulina Smaszcz – od dziennikarki do "Kobiety Petardy"

Paulina Smaszcz to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a także autorka książek i motywatorka – to tylko niektóre z ról, w których mogliśmy ją oglądać. Jednak zanim stała się rozpoznawalną "Kobietą Petardą", Paulina Smaszcz przeszła długą drogę. Wiele lat była ona zbieżna z drogą jej męża - Macieja Kurzajewskiego. Para wzięła ślub w 1996 roku. Rozwiedli się po 24 latach małżeństwa, co było sensacją w świecie sho-biznesu.

Jak wyglądała Paulina Smaszcz przed ślubem z Maciejem Kurzajewskim?

Wiele osób kojarzy Paulinę Smaszcz z czasów jej małżeństwa z Maciejem Kurzajewskim. Para doczekała się dwóch synów i wspólnie budowała medialną karierę. Obydwoje przez lata związani byli z TVP. Jak wyglądała Paulina Smaszcz przed ślubem? Zdjęcia z tamtego okresu zaskakują! Na fotkach z młodości dziennikarka prezentuje się jako energiczna i ambitna kobieta. Widać, że już wtedy miała w sobie "to coś", co przyciągało uwagę. Jej styl był nieco inny niż obecnie, ale charakterystyczny uśmiech i błysk w oku pozostały niezmienne.

Ewolucja stylu Pauliny Smaszcz

Przez lata styl Pauliny Smaszcz ewoluował. Zaczęła stawiać na wyrafinowane i eleganckie kreacje. Rozwód z Maciejem Kurzajewskim był dla Pauliny Smaszcz trudnym okresem, jednak dziennikarka nie poddała się i postanowiła wziąć życie w swoje ręce. Zmiana wizerunku była jednym z elementów tej transformacji. Po rozstaniu z Kurzajewskim Paulina Smaszcz odważniej zaczęła eksperymentować ze swoim wyglądem. Zmieniła fryzurę, postawiła na bardziej wyrazisty makijaż i zaczęła nosić ubrania, które podkreślają jej sylwetkę. W efekcie narodziła się "Kobieta Petarda" – silna, niezależna i pewna siebie. Wspominając swoje małżeństwo, prezenterka opowiedziała, co ją denerwowało w związku.

Nigdy nie miałam niespodzianki urodzinowej, nie obchodziliśmy Dnia Matki. Jak pytałam, czy mogę zrobić urodziny w domu, to słyszałam: "Nie, bo nie lubię gości". W pewnym momencie zaczęłam odczuwać, że wszystko w tym domu jest jego, a mój jest kot i pies, dla mnie to było nie do zaakceptowania. Oprócz tego ja cały czas chcę się rozwijać i doktorat też nie był do zaakceptowania, bo nie byłoby mnie w soboty i niedziele w domu. Chciałam zrobić doktorat o kobietach, żeby móc je szkolić

- żaliła się w rozmowie z Żurnalistą.

Dzięki swojej otwartości i szczerości Paulina Smaszcz stała się inspiracją dla wielu kobiet. Gwiazda pokazuje, że niezależnie od wieku i życiowych doświadczeń, zawsze można zacząć od nowa i realizować swoje marzenia. Niedawno celebrytka kolejny raz zaskoczyła swoją stylizacją. W programie "You Can Dance" wyglądała na 30 lat młodszą! A w naszej galerii prezentujemy, jak Paulina Smaszcz naprawdę wyglądała przed trzema dekadami i później.

Tak zmieniała się Paulina Smaszcz

Sonda Obserwujesz Paulinę Smaszcz w mediach społecznościowych? Tak Nie