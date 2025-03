Paulina Smaszcz to kobieta pełna energii, która nie boi się odważnych stylizacji. Jej ostatnie pojawienie się w programie "You Can Dance. Po prostu tańcz" udowodniło, że moda nie zna wieku, a odpowiednio dobrany outfit potrafi odmłodzić i podkreślić indywidualność. Jej skórzane spodnie, stylowa kurtka ozdobiona gwiazdami oraz eleganckie buty na obcasie zrobiły furorę zarówno wśród widzów, jak i internautów komentujących jej look w mediach społecznościowych.

Paulina Smaszcz w młodzieżowej stylizacji

Premierowy odcinek na żywo "You Can Dance" to wydarzenie, które przyciągnęło wielu gości ze świata mediów i show-biznesu. Jednak to właśnie Paulina Smaszcz wzbudziła największe zainteresowanie swoją stylizacją. Znana z eleganckiego, ale jednocześnie nowoczesnego stylu dziennikarka, tym razem postawiła na odważny i młodzieżowy look, który zupełnie odmienił jej wizerunek.

Czarne, skórzane spodnie idealnie podkreśliły jej smukłą sylwetkę, dodając stylizacji rockowego pazura. Do tego dobrała skórzaną kurtkę ozdobioną gwiazdami - nietuzinkowy element, który przyciągał wzrok i nadawał całości gwiazdorskiego charakteru. Wisienką na torcie były buty na wysokim obcasie oraz niewielka kopertówka.

Stylizacja Pauliny Smaszcz od razu stała się tematem dyskusji w sieci. Internauci nie kryli zachwytu, pisząc w komentarzach, że znacznie młodziej.

Pani Paulino, świetna stylizacja, co za figura, wygląda Pani jak dwa miliony dolarów Petarda! Milion baksów! Niezmiennie Wow! Wyglądasz absolutnie zjawiskowo! Twój styl to czyste złoto, a ta kurtka to totalny sztos – mega charakter i klasa w jednym! Masz niesamowite wyczucie mody, aż ciężko oderwać wzrok! - czytamy w sekcji komentarzy.

Nie od dziś wiadomo, że dla Pauliny Smaszcz moda to nie tylko ubranie, ale też sposób na wyrażenie siebie. W swoich stylizacjach nie boi się eksperymentować, a jej ostatni look pokazuje, że doskonale zna trendy i wie, jak podkreślić swoje atuty.

