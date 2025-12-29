Świętowały w bikini! Co jedna to piękniejsza! Tak polskie celebrytki opalały się na święta

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-12-29 13:37

Malwina Wędzikowska (44 l.) na Lombok, Ada Fijał (49 l.) w Omanie a Ewelina Lisowska (34 l.) w Kenii - tak polskie gwiazdy prężyły się do słońca zamiast zajadać wigilijne pierogi!

Super Express Google News

Wędzikowska, Fijał i Ewelina Lisowska w tropikach na Święta

Takie to pożyją! Zamiast Wigilii w kuchni, przy garnkach, wybrały tropiki, palmy i rajskie plaże. Co za widoki! I mamy tu na myśli nie tylko piękne krajobrazy, ale i oszałamiające sylwetki w bikini. Co jedna to piękniejsza! Ewelina Lisowska pochwaliła się fotkami z Watamu, regionu Kenii, gdzie grzeje się w bardzo odważnym, czarnym bikini. Z kolei Malwina Wędzikowska, która ostro trenuje surfing na wyspie Lombok w Indonezji, zaprezentowała nieco bardziej sportową odsłonę kostiumu, chroniącego ramiona od promieni UV podczas uprawiania sportów wodnych. Za to Ada Fijał zabrała rodzinę na święta do Omanu na Półwyspie Arabskim, gdzie podziwia zachody słońca w oryginalnym kostiumie w gwiazdki. Która wypada najlepiej? Trudno ocenić, natomiast łatwo powiedzieć wprost - możemy pozazdrościć i pogody, i formy.

Zobacz również: Gwiazda TVN miała poważny wypadek na wakacjach. Jej twarz jest pokiereszowana!

Ibisz w Hiszpanii, Szpak na Malcie. Kto jeszcze?

Kto jeszcze wypoczywa w grudniu w tropikach? Krzysztof Ibisz zabrał żonę Joannę i dzieciaki na Gran Canarię, słoneczną hiszpańską wyspę. Michał Szpak święta z rodziną spędził na innej gorącej wyspie - na Malcie. Marcelina Zawadzka zaprosiła rodziców do Dubaju, gdzie niedawno przeprowadziła się ze swoim ukochanym, niemieckim biznesmanem Maxem Gloecknerem i synkiem, Leonidasem. Na plażowe święta postawiła też jurorka "Top Model", Katarzyna Sokołowska, która jednak zamiast fotek w bikini wrzuciła do sieci serię zdjęć... w pidżamach. Wraz z jedynym synem, Iwo Lwem, tarzała się w piachu w bliźniaczych komplecikach w kratkę.

Zobacz również: 49-letnia Ada Fijał w wyjątkowo skąpym bikini! Tak spędziła święta. Zasłaniały ją tylko gwiazdki

Galerię gwiazd, które na Święta wybrały się do ciepłych krajów znajdziecie pod tekstem:

Malwina Wędzikowska zdradza kulisy 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy"
Gwiazdy w bikini na święta
60 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Krzysztof Ibisz
MICHAŁ SZPAK
ADA FIJAŁ
KATARZYNA SOKOŁOWSKA
EWELINA LISOWSKA
MALWINA WĘDZIKOWSKA