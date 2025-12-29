Świętowały w bikini! Co jedna to piękniejsza! Tak polskie celebrytki opalały się na święta

Wędzikowska, Fijał i Ewelina Lisowska w tropikach na Święta

Takie to pożyją! Zamiast Wigilii w kuchni, przy garnkach, wybrały tropiki, palmy i rajskie plaże. Co za widoki! I mamy tu na myśli nie tylko piękne krajobrazy, ale i oszałamiające sylwetki w bikini. Co jedna to piękniejsza! Ewelina Lisowska pochwaliła się fotkami z Watamu, regionu Kenii, gdzie grzeje się w bardzo odważnym, czarnym bikini. Z kolei Malwina Wędzikowska, która ostro trenuje surfing na wyspie Lombok w Indonezji, zaprezentowała nieco bardziej sportową odsłonę kostiumu, chroniącego ramiona od promieni UV podczas uprawiania sportów wodnych. Za to Ada Fijał zabrała rodzinę na święta do Omanu na Półwyspie Arabskim, gdzie podziwia zachody słońca w oryginalnym kostiumie w gwiazdki. Która wypada najlepiej? Trudno ocenić, natomiast łatwo powiedzieć wprost - możemy pozazdrościć i pogody, i formy.

Ibisz w Hiszpanii, Szpak na Malcie. Kto jeszcze?

Kto jeszcze wypoczywa w grudniu w tropikach? Krzysztof Ibisz zabrał żonę Joannę i dzieciaki na Gran Canarię, słoneczną hiszpańską wyspę. Michał Szpak święta z rodziną spędził na innej gorącej wyspie - na Malcie. Marcelina Zawadzka zaprosiła rodziców do Dubaju, gdzie niedawno przeprowadziła się ze swoim ukochanym, niemieckim biznesmanem Maxem Gloecknerem i synkiem, Leonidasem. Na plażowe święta postawiła też jurorka "Top Model", Katarzyna Sokołowska, która jednak zamiast fotek w bikini wrzuciła do sieci serię zdjęć... w pidżamach. Wraz z jedynym synem, Iwo Lwem, tarzała się w piachu w bliźniaczych komplecikach w kratkę.

