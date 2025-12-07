Gwiazda TVN miała poważny wypadek na wakacjach. Jej twarz jest pokiereszowana!

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
2025-12-07 14:57

Gwiazda TVN, prowadząca program "The Traitors. Zdrajcy" Malwina Wędzikowska, obecnie relaksuje się na wakacjach w Azji. Malwina wypoczywa aktywnie ćwicząc swoje umiejętności na desce surfingowej. Niestety w wodzie miała groźnie wyglądający wypadek! Po wyjściu z wody okazało się, że jej twarz mocno ucierpiała...

Malwina Wędzikowska miała wypadek w Indonezji 

Malwina Wędzikowska po zakończeniu zdjęć do trzeciego sezonu "The Traitors. Zdrajcy" ruszyła na wypoczynek. Zamieniła deszczową Francję na słoneczną wyspę Lombok w Indonezji, gdzie oddaje się między innymi nauce surfingu. Niestety - nie każde "łapanie fali" kończy się dobrze!

Gwiazda TVN pokazała na swoim Instagramie groźny wypadek! Gdy fala zmyła ją z deski, ta uderzyła ją prosto w czoło. Kiedy Malwina Wędzikowska znalazła się już na względnie suchym lądzie, okazało się, że jej twarz mocno ucierpiała. Gwiazda pokazała zadrapania na sporej powierzchni twarzy. "Pierwsza krew" - napisała na swoim Instastories i nie przesadziła! Faktycznie zdjęcia przeoranego deską czoła nie wyglądają najlepiej...

Na szczęście stylistka i prezenterka robi dobrą minę do złej gry i nie rezygnuje z wakacyjnych przygód. Pokazała też między innymi próbę ratowania szczeniaczków znalezionych przy drodze...

Malwina Wędzikowska surfuje na Lombok. Co za ciało!

Gwiazda TVN już od dwóch tygodni raczy fanów na swoim Instagramie licznymi zdjęciami i nagraniami z wyspy Lombok w Indonezji. Ze względu na sporty wodne i temperatury prezentuje się nie tylko bez makijażu, ale i w skąpy odzieniu. Jak to zwykle u Malwiny Wędzikowskiej bywa - chętnie chwali się wysportowaną sylwetką i kobiecymi krągłościami. Prezentuje się między innymi w skąpo wyciętym na pośladkach kostiumie kąpielowym, pamięta jednak o dokładnym smarowaniu się kremem z filtrem.

Grubo posmarowała też świeżo zdobytą ranę na czole. Będzie blizna?

