Można legalnie wyciąć choinkę w lesie! Zobacz, jak to zrobić

Leśnicy z Poznania zachęcają do zakupu choinki prosto z lasu. Pomaga specjalna mapa

Najlepsza choinka to ta prosto z lasu, która wnosi do domu naturalny aromat. Ale czy można iść do lasu i tak po prostu wyciąć sobie drzewko i zabrać je do domu, by zrobić z niego choinkę na Boże Narodzenie? Jak się okazuje, można. Oczywiście nie zawsze i wszędzie. Ale poznańscy leśnicy wyznaczyli trochę miejsc, w których samodzielne wycięcie choinki jest zgodne z prawem. W tym roku drzewka można kupić w 17 nadleśnictwach podległych poznańskiej dyrekcji, a w części z nich – pod nadzorem – da się też wyciąć choinkę samodzielnie. Lokalizacje i terminy sprzedaży zebrano na specjalnej „mapie choinkowej”. Jak podkreśla rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu Tomasz Maćkowiak, żywe drzewko jest w pełni ekologiczne, a po świętach może zostać przetworzone na nawóz organiczny. A świeżo ścięty świerk, jeśli jest regularnie podlewany, potrafi zachować świeżość przez około trzy tygodnie i nie gubi nadmiernie igieł. Wysoka zawartość żywicy dodatkowo wzmacnia leśny zapach w mieszkaniu.

Sprzedaż w 17 nadleśnictwach. Zobacz, gdzie znajdziesz specjalną mapę

Co roku na terenie poznańskiej dyrekcji sprzedaje się około 4–5 tys. drzewek choinkowych. W 2025 roku sprzedaż odbywa się w 17 nadleśnictwach. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie żywymi drzewkami – leśnicy tłumaczą, że zakładają specjalne plantacje choinkowe w miejscach, gdzie „normalny” las rosnąć nie może, na przykład pod liniami wysokiego napięcia. Innymi słowy: choinki nie są „wyrywane” z cennych fragmentów lasu, tylko pochodzą z kontrolowanych upraw i prac gospodarczych. Od ośmiu lat działa tzw. „mapa choinkowa” – narzędzie, które porządkuje chaos w ostatnich dniach przed świętami. Znajdują się na niej informacje, w jakich lokalizacjach i w jakich dniach można kupić drzewko. Zaznaczono też punkty, gdzie – pod nadzorem – można samodzielnie wyciąć swoją choinkę. Mapa jest dostępna tutaj: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1U3ig0gqc2n5XV1IWhWQ1SGlcH-rp8eo&ll=52.65889020525967%2C16.79076138906252&z=8

Sonda Na Boże Narodzenie lepsza będzie choinka żywa czy sztuczna? Żywa Sztuczna Nie mam zdania

Quiz. Wigilia i Boże Narodzenie w PRL-u. Spraw sobie prezent pod choinkę i zgarnij pełną pulę 10/10! Pytanie 1 z 10 Aby zrobić zakupy przed Bożym Narodzenie, niezbędne były: książeczki z bonami na gratisy kartki na żywność kupony zniżkowe na niektóre artykuły spożywcze Następne pytanie