Można legalnie wyciąć choinkę w lesie! Zobacz, jak to zrobić

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-12-07 15:11

Czy można iść do lasu i tak po prostu wyciąć sobie drzewko i zabrać je do domu, by zrobić z niego choinkę na Boże Narodzenie? Jak się okazuje, można. Oczywiście nie zawsze i wszędzie. Ale poznańscy leśnicy wyznaczyli trochę miejsc, w których samodzielne wycięcie choinki jest zgodne z prawem. Zobacz, gdzie możesz zabrać do domu pachnącą choinkę prosto z lasu.

Tanie choinki od leśników.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Centralną część obrazu zajmuje zielone drzewko iglaste, pokryte gdzieniegdzie białym śniegiem na gałązkach. Dolna część pnia drzewa jest ciemnobrązowa, widoczne są na niej jaśniejsze ślady po usuniętych gałęziach. Wokół pnia leży warstwa ściółki, przeplatana z niewielkimi obszarami pokrytymi śniegiem. Za drzewkiem i na pierwszym planie rozciąga się biała, zaśnieżona przestrzeń, a w tle widać rozmazane, pionowe pnie drzew iglastych o rdzawobrązowej barwie. Górna część pnia głównego drzewa jest przeplatana cienkimi, brązowymi gałęziami pozbawionymi igieł, a w poprzek widoczny jest cienki, szary sznurek lub drut.

Leśnicy z Poznania zachęcają do zakupu choinki prosto z lasu. Pomaga specjalna mapa

Najlepsza choinka to ta prosto z lasu, która wnosi do domu naturalny aromat. Ale czy można iść do lasu i tak po prostu wyciąć sobie drzewko i zabrać je do domu, by zrobić z niego choinkę na Boże Narodzenie? Jak się okazuje, można. Oczywiście nie zawsze i wszędzie. Ale poznańscy leśnicy wyznaczyli trochę miejsc, w których samodzielne wycięcie choinki jest zgodne z prawem. W tym roku drzewka można kupić w 17 nadleśnictwach podległych poznańskiej dyrekcji, a w części z nich – pod nadzorem – da się też wyciąć choinkę samodzielnie. Lokalizacje i terminy sprzedaży zebrano na specjalnej „mapie choinkowej”. Jak podkreśla rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu Tomasz Maćkowiak, żywe drzewko jest w pełni ekologiczne, a po świętach może zostać przetworzone na nawóz organiczny. A świeżo ścięty świerk, jeśli jest regularnie podlewany, potrafi zachować świeżość przez około trzy tygodnie i nie gubi nadmiernie igieł. Wysoka zawartość żywicy dodatkowo wzmacnia leśny zapach w mieszkaniu.

Sprzedaż w 17 nadleśnictwach. Zobacz, gdzie znajdziesz specjalną mapę

Co roku na terenie poznańskiej dyrekcji sprzedaje się około 4–5 tys. drzewek choinkowych. W 2025 roku sprzedaż odbywa się w 17 nadleśnictwach. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie żywymi drzewkami – leśnicy tłumaczą, że zakładają specjalne plantacje choinkowe w miejscach, gdzie „normalny” las rosnąć nie może, na przykład pod liniami wysokiego napięcia. Innymi słowy: choinki nie są „wyrywane” z cennych fragmentów lasu, tylko pochodzą z kontrolowanych upraw i prac gospodarczych. Od ośmiu lat działa tzw. „mapa choinkowa” – narzędzie, które porządkuje chaos w ostatnich dniach przed świętami. Znajdują się na niej informacje, w jakich lokalizacjach i w jakich dniach można kupić drzewko. Zaznaczono też punkty, gdzie – pod nadzorem – można samodzielnie wyciąć swoją choinkę. Mapa jest dostępna tutaj:  https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1U3ig0gqc2n5XV1IWhWQ1SGlcH-rp8eo&ll=52.65889020525967%2C16.79076138906252&z=8

Super Express Google News
Sonda
Na Boże Narodzenie lepsza będzie choinka żywa czy sztuczna?
Quiz. Wigilia i Boże Narodzenie w PRL-u. Spraw sobie prezent pod choinkę i zgarnij pełną pulę 10/10!
Pytanie 1 z 10
Aby zrobić zakupy przed Bożym Narodzenie, niezbędne były:
Bożonarodzeniowa choinka wjechała na Rynek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻE NARODZENIE
CHOINKA