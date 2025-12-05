Mężczyzna wpadł do maszyny zgniatającej kartony! Tragedia w zakładzie pracy

Do dramatycznego wypadku doszło w czwartek wieczorem (4 grudnia) w miejscowości Gorszewice w gminie Kaźmierz w Wielkopolsce. Jak informuje RMF FM, 60-letni pracownik firmy zajmującej się recyklingiem zginął po tym, jak wpadł do maszyny zgniatającej kartony podczas załadunku makulatury.

  • W trakcie pracy przy załadunku makulatury 60-letni mężczyzna wpadł do prasy kanałowej.
  • Do tragicznego wypadku doszło w Szamotułach. Mężczyzna zginął na miejscu.
  • Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych naruszeń zasad bezpieczeństwa. O wypadku poinformowano także Państwową Inspekcję Pracy.

60-latek wpadł do prasy kanałowej w trakcie pracy przy załadunku makulatury – przekazał reporter RMF FM. Mimo szybkiej interwencji służb, mężczyzny nie udało się uratować.

Policja wraz z prokuratorem bada okoliczności tragedii. 

„Na miejscu funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przeprowadzili niezbędne czynności procesowe, w tym oględziny miejsca zdarzenia, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i przesłuchanie świadków zdarzenia” – mówiła dziennikarzom st. asp. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

O wypadku poinformowano także Państwową Inspekcję Pracy. Śledczy starają się ustalić dokładny przebieg zdarzenia, a także to, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

RMF FM podkreśla, że podobne tragiczne wypadki w zakładach przemysłowych, mimo obowiązujących procedur, wciąż się zdarzają.

