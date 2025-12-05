Kazik Staszewski pokazał warunki, w jakich leży w szpitalu. Smutny widok!

Niepokojące informacje o stanie zdrowia Kazika Staszewskiego, jednego z najbardziej ikonicznych artystów w Polsce, obiegły internet z prędkością błyskawicy. Muzyk trafił do szpitala w ciężkim stanie po komplikacjach związanych z usunięciem wyrostka. Sytuacja była tak poważna, że konieczne było natychmiastowe przewiezienie go na oddział intensywnej opieki medycznej. Sam Kazik postanowił uspokoić fanów, lecz jego słowa jednocześnie zaniepokoiły jeszcze bardziej.

Zobacz też: Kazik Staszewski walczy o zdrowie. Trafił do szpitala!

W takich szpitalnych warunkach leży Kazik Staszewski

Według relacji artysty rutynowy zabieg zakończył się dramatycznym błędem medycznym. W jego organizmie miała pozostać nieusunięta tkanka, co doprowadziło do silnego stanu zapalnego i gwałtownego pogorszenia zdrowia.

Kazik zdecydował się opublikować zdjęcie ze szpitalnej sali. Fotografia przedstawia surowe, chłodne wnętrze pełne medycznej aparatury. Widać, że to miejsce, w którym priorytetem jest walka o zdrowie, nie komfort. "Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni" - napisał muzyk, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów.

Pod postem natychmiast pojawiły się tysiące komentarzy pełnych wsparcia, modlitw i życzeń powrotu do zdrowia. Wiele osób nie kryło oburzenia błędem, który doprowadził do tak poważnych konsekwencji. Inni podkreślali, jak wielkie znaczenie Kazik ma dla polskiej sceny muzycznej - jego głos, słowa i odwaga towarzyszyły kolejnym pokoleniom.

Muzycy z zespołu "Kult" przekazują, że mimo ciężkiego stanu, artysta jest stabilny. Teraz walczy o regenerację organizmu, a lekarze ściśle monitorują jego zdrowie. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa jego pobyt na oddziale, ale najbliższe dni będą kluczowe.

Drodzy, Dwie godziny temu wylądowaliśmy na Teneryfie. Na miejscu zastała nas wiadomość o tym, że Kazik trafił do szpitala. Jego stan jest poważny, choć stabilny, i w tej chwili przebywa na OIOM-ie. Jesteśmy głęboko zatroskani o jego zdrowie i z całego serca wierzymy, że Kazo szybko wróci do pełni sił. Niestety, jego udział w dwóch, najbliższych koncertach jest niemożliwy. Mając na uwadze plany i zaangażowanie blisko dwóch tysięcy osób, które poświęciły swój czas i pieniądze, żeby być tu teraz z nami, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zagrać jutro normalny, pełny koncert - choć bez naszego lidera. Nad koncertem akustycznym wciąż myślimy. Bardzo liczymy na Waszą obecność i dobrą energię. Wierzymy, że może to być wyjątkowy, poruszający wieczór - również dla Kazika, który bardzo potrzebuje teraz naszego i Waszego wsparcia - czytamy na oficjalnej stronie zespołu.

Zobacz też: Skandal na koncercie Kultu! Fani masowo wychodzili

Zobacz naszą galerię: Kazik Staszewski pokazał warunki, w jakich leży w szpitalu. Smutny widok!

Sonda Czy lubisz piosenki zespołu Kult? Tak Nie Nie znam