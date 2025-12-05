Śmierć na pasach. Seniorka zginęła pod kołami auta. Dwa tragiczne wypadki w pół godziny

Tragiczne popołudnie na Mazowszu: dwa potrącenia seniorów na pasach w ciągu zaledwie 30 minut.

W Płocku 77-latka trafiła do szpitala, a w Łosicach 83-letnia kobieta zginęła na miejscu.

Jakie są wstępne ustalenia policji?

Jedno popołudnie, dwie tragedie

Czwartkowe popołudnie (4 grudnia) w województwie mazowieckim przyniosło serię zdarzeń, przez które w ciągu zaledwie pół godziny jedna seniorka była hospitalizowana, a druga zginęła na drodze.

77-latka w szpitalu po potrąceniu

Pierwszy dramat rozegrał się w Płocku, na alei Kobylińskiego. Doszło do potrącenia pieszej na oznakowanym przejściu. Ofiarą była 77-letnia kobieta. Jak informuje płocka policja, kierujący samochodem marki Kia, 74-letni mężczyzna, był trzeźwy. Poszkodowana seniorka została natychmiast przetransportowana do szpitala. Na szczęście, w tym przypadku, obrażenia nie okazały się śmiertelne, choć jej stan zdrowia wymagał hospitalizacji.

83-letnia kobieta zginęła na miejscu

Do drugiego zdarzenia doszło pół godziny później, po godzinie 16 w miejscowości Luzki, położonej w powiecie łosickim. Jak wynika z informacji przekazanych przez lokalne służby, 53-letni kierowca Toyoty potrącił 83-letnią kobietę. Do wypadku doszło w terenie zabudowanym, bezpośrednio na oznakowanym przejściu dla pieszych. Niestety, mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia seniorki nie udało się uratować. Kobieta zginęła na miejscu.

Policja niezwłocznie podjęła działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Jak podaje Mazowiecka Policja, utrudnienia w ruchu na DW698 trwały przez kilka godzin. Kierujący samochodem osobowym został przebadany alkomatem - funkcjonariusze potwierdzili, że w chwili zdarzenia był trzeźwy.