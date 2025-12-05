Śmierć na pasach. Seniorka zginęła pod kołami auta. Dwa tragiczne wypadki w pół godziny

2025-12-05 8:57

W ciągu pół godziny w województwie mazowieckim doszło do dwóch wstrząsających potrąceń na oznakowanych przejściach dla pieszych. Dramatyczny finał miał incydent w miejscowości Luzki, gdzie 83-letnia kobieta straciła życie, potrącona przez samochód na wyznaczonych pasach. Niemal w tym samym czasie, w Płocku, 77-letnia piesza trafiła do szpitala po podobnym zdarzeniu.

i

Autor: Policja Mazowsze / x/ Materiały prasowe
  • Tragiczne popołudnie na Mazowszu: dwa potrącenia seniorów na pasach w ciągu zaledwie 30 minut.
  • W Płocku 77-latka trafiła do szpitala, a w Łosicach 83-letnia kobieta zginęła na miejscu.
  • Jakie są wstępne ustalenia policji?

Jedno popołudnie, dwie tragedie

Czwartkowe popołudnie (4 grudnia) w województwie mazowieckim przyniosło serię zdarzeń, przez które w ciągu zaledwie pół godziny jedna seniorka była hospitalizowana, a druga zginęła na drodze.

77-latka w szpitalu po potrąceniu

Pierwszy dramat rozegrał się w Płocku, na alei Kobylińskiego. Doszło do potrącenia pieszej na oznakowanym przejściu. Ofiarą była 77-letnia kobieta. Jak informuje płocka policja, kierujący samochodem marki Kia, 74-letni mężczyzna, był trzeźwy. Poszkodowana seniorka została natychmiast przetransportowana do szpitala. Na szczęście, w tym przypadku, obrażenia nie okazały się śmiertelne, choć jej stan zdrowia wymagał hospitalizacji.

80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu

83-letnia kobieta zginęła na miejscu

Do drugiego zdarzenia doszło pół godziny później, po godzinie 16 w miejscowości Luzki, położonej w powiecie łosickim. Jak wynika z informacji przekazanych przez lokalne służby, 53-letni kierowca Toyoty potrącił 83-letnią kobietę. Do wypadku doszło w terenie zabudowanym, bezpośrednio na oznakowanym przejściu dla pieszych. Niestety, mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia seniorki nie udało się uratować. Kobieta zginęła na miejscu.

Policja niezwłocznie podjęła działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Jak podaje Mazowiecka Policja, utrudnienia w ruchu na DW698 trwały przez kilka godzin. Kierujący samochodem osobowym został przebadany alkomatem - funkcjonariusze potwierdzili, że w chwili zdarzenia był trzeźwy. 

Potrącenie pieszego przez tramwaj w Warszawie
10 zdjęć
