Utrudnienia po potrąceniu pieszego przez tramwaj w centrum Warszawy. Był reanimowany

2025-12-01 11:42

W poniedziałek, w godzinach porannych, doszło do poważnego wypadku w samym centrum Warszawy. Tramwaj potrącił pieszego w Alejach Jerozolimskich, w rejonie dworca PKP Warszawa Śródmieście. Mężczyzna został natychmiast poddany reanimacji, a następnie w ciężkim stanie przetransportowany do szpitala. W wyniku zdarzenia wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym.

  • W poniedziałek rano w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku z udziałem tramwaju i pieszego.
  • Mężczyzna, przechodząc w niedozwolonym miejscu, został potrącony i trafił do szpitala w ciężkim stanie.
  • W centrum występują utrudnienia.

Tragedia w Alejach Jerozolimskich. Tramwaj potrącił pieszego

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 24 czerwca, około godziny 10 w Alejach Jerozolimskich, na wysokości numeru 50, w rejonie dworca PKP Warszawa Śródmieście. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna przebiegał przez torowisko w miejscu niedozwolonym, gdy został potrącony przez nadjeżdżający tramwaj jadący w kierunku Alei Jana Pawła II. Siła była tak duża, że w pojeździe pękła szyba. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Huknął w tramwaj z całą siłą. W bagażniku wiózł porwanego

Reanimacja i transport do szpitala

Poszkodowany mężczyzna był reanimowany na miejscu przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Po przywróceniu funkcji życiowych, w ciężkim stanie został przetransportowany na sygnale do szpitala. Na miejscu wypadku pracowały dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego, funkcjonariusze policji oraz pracownicy Nadzoru Ruchu Tramwajów Warszawskich i Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM).

Utrudnienia w ruchu tramwajowym

W wyniku wypadku ruch tramwajów w kierunku Alei Jana Pawła II został czasowo wstrzymany. ZTM poinformował o utrudnieniach w kursowaniu linii 7, 9, 22, 24 i 25. Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe:

  • Linia 7: pl. Narutowicza … Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy … do własnej trasy
  • Linia 9: P+R al. Krakowska … al. Zieleniecka – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy … do własnej trasy
  • Linia 22: Piaski … Grochowska – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – rondo Kercelak … do własnej trasy
  • Linia 24: Nowe Bemowo … al. Zieleniecka – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – rondo Kercelak … do własnej trasy
  • Linia 25: pl. Starynkiewicza … Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy … do własnej trasy

ZTM uruchomił także linię ZA TRAMWAJ, kursującą jednokierunkowo na odcinku: rondo Waszyngtona – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy.

