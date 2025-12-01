Utrudnienia po potrąceniu pieszego przez tramwaj w centrum Warszawy. Był reanimowany

W poniedziałek rano w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku z udziałem tramwaju i pieszego.

Mężczyzna, przechodząc w niedozwolonym miejscu, został potrącony i trafił do szpitala w ciężkim stanie.

W centrum występują utrudnienia.

Tragedia w Alejach Jerozolimskich. Tramwaj potrącił pieszego

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 24 czerwca, około godziny 10 w Alejach Jerozolimskich, na wysokości numeru 50, w rejonie dworca PKP Warszawa Śródmieście. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna przebiegał przez torowisko w miejscu niedozwolonym, gdy został potrącony przez nadjeżdżający tramwaj jadący w kierunku Alei Jana Pawła II. Siła była tak duża, że w pojeździe pękła szyba. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Reanimacja i transport do szpitala

Poszkodowany mężczyzna był reanimowany na miejscu przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Po przywróceniu funkcji życiowych, w ciężkim stanie został przetransportowany na sygnale do szpitala. Na miejscu wypadku pracowały dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego, funkcjonariusze policji oraz pracownicy Nadzoru Ruchu Tramwajów Warszawskich i Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM).

Utrudnienia w ruchu tramwajowym

W wyniku wypadku ruch tramwajów w kierunku Alei Jana Pawła II został czasowo wstrzymany. ZTM poinformował o utrudnieniach w kursowaniu linii 7, 9, 22, 24 i 25. Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe:

Linia 7: pl. Narutowicza … Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy … do własnej trasy

Linia 9: P+R al. Krakowska … al. Zieleniecka – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy … do własnej trasy

Linia 22: Piaski … Grochowska – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – rondo Kercelak … do własnej trasy

Linia 24: Nowe Bemowo … al. Zieleniecka – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – rondo Kercelak … do własnej trasy

Linia 25: pl. Starynkiewicza … Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy … do własnej trasy

ZTM uruchomił także linię ZA TRAMWAJ, kursującą jednokierunkowo na odcinku: rondo Waszyngtona – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy.