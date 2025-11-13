Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Okopowej i Stawki, o czym poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Tramwaj potrącił 13-latkę na Okopowej. Co wiemy o wypadku?

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb po godzinie 8. Na miejscu natychmiast pojawiły się policja, pogotowie ratunkowe oraz służby Tramwajów Warszawskich.

W wyniku zdarzenia, ruch tramwajów linii 1, 22 i 27 został zakłócony. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) poinformował o skierowaniu tramwajów jadących w kierunku ronda Kercelak na trasy objazdowe. Dodatkowo uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, oznaczoną jako linia „Za Tramwaj”, kursującą na odcinku Rondo Radosława - Okopowa - Rondo Kercelak.

Szczegóły zdarzenia na Okopowej. Jak doszło do potrącenia?

Jak przekazał młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, wypadek miał miejsce około godziny 8. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 13-letnia dziewczynka, poruszająca się rowerem, przejeżdżała przez ścieżkę rowerową w rejonie torowiska tramwajowego. W tym momencie doszło do potrącenia przez nadjeżdżający tramwaj.

– Około godziny 8 doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 13-latka, przejeżdżając przez ścieżkę rowerową, została potrącona przez tramwaj. W chwili zdarzenia nie działała sygnalizacja świetlna – potwierdził policjant w rozmowie z nami.

Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe, które udzieliło nastolatce pomocy medycznej. Jak podkreślił mł. asp. Gontarek, obrażenia dziewczynki okazały się niegroźne. – Na szczęście dziewczynka nie odniosła poważnych obrażeń. Została przebadana przez lekarzy i po konsultacji zwolniona do domu – powiedział funkcjonariusz.

Obecnie trwają czynności wyjaśniające dokładne okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia. Policja będzie ustalać, dlaczego sygnalizacja świetlna nie działała w momencie wypadku oraz kto ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.