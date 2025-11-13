Potrącenie 13-latki przez tramwaj w Warszawie. Utrudnienia w ruchu!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-13 9:54

W czwartek (13 listopada) na ulicy Okopowej w Warszawie doszło dramatycznego wypadku. 13-latka została potrącona na przejściu dla pieszych przez nadjeżdżający tramwaj. Na miejscu interweniowały służby. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Jak doszło do tego niebezpiecznego incydentu?

Policja podsumowuje długi weekend na toruńskich drogach

i

Autor: Pixabay.com

Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Okopowej i Stawki, o czym poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Tramwaj potrącił 13-latkę na Okopowej. Co wiemy o wypadku?

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb po godzinie 8. Na miejscu natychmiast pojawiły się policja, pogotowie ratunkowe oraz służby Tramwajów Warszawskich.

W wyniku zdarzenia, ruch tramwajów linii 1, 22 i 27 został zakłócony. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) poinformował o skierowaniu tramwajów jadących w kierunku ronda Kercelak na trasy objazdowe. Dodatkowo uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, oznaczoną jako linia „Za Tramwaj”, kursującą na odcinku Rondo Radosława - Okopowa - Rondo Kercelak.

Szczegóły zdarzenia na Okopowej. Jak doszło do potrącenia?

Jak przekazał młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, wypadek miał miejsce około godziny 8. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 13-letnia dziewczynka, poruszająca się rowerem, przejeżdżała przez ścieżkę rowerową w rejonie torowiska tramwajowego. W tym momencie doszło do potrącenia przez nadjeżdżający tramwaj.

– Około godziny 8 doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 13-latka, przejeżdżając przez ścieżkę rowerową, została potrącona przez tramwaj. W chwili zdarzenia nie działała sygnalizacja świetlna – potwierdził policjant w rozmowie z nami.

Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe, które udzieliło nastolatce pomocy medycznej. Jak podkreślił mł. asp. Gontarek, obrażenia dziewczynki okazały się niegroźne. – Na szczęście dziewczynka nie odniosła poważnych obrażeń. Została przebadana przez lekarzy i po konsultacji zwolniona do domu – powiedział funkcjonariusz.

Obecnie trwają czynności wyjaśniające dokładne okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia. Policja będzie ustalać, dlaczego sygnalizacja świetlna nie działała w momencie wypadku oraz kto ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Super Express Google News

Polecany artykuł:

Śmiertelne potrącenie pod Radomiem. Wstrzymany ruch kolejowy i duże opóźnienia …
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
WARSZAWA POTRĄCENIE
WYPADEK