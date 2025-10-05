Do zdarzenia doszło na łuku torów kolejowych w Lesiowie Kolonii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna znajdował się na szlaku kolejowym poza wyznaczonym przejściem. Pociąg nie miał szans na wyhamowanie. Pieszy poniósł śmierć na miejscu. Skład pasażerski został zatrzymany kilkaset metrów dalej.

Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, kilka patroli policji, funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei oraz prokuratora. Strażacy przeprowadzili bezpieczną ewakuację pasażerów z pociągu.

Oba tory kolejowe są całkowicie zablokowane. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności procesowe i zabezpiecza ślady, które pomogą ustalić dokładne okoliczności tragedii.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie torowisk oraz bezwzględne przestrzeganie zakazów wchodzenia na tory poza przejściami i przejazdami. Przypominają, że droga hamowania pociągu jest wielokrotnie dłuższa niż pojazdu drogowego.

Spółka PKP Intercity poinformowała, że wstrzymano ruch pociągów na odcinku Radom Główny − Lesiów. Część składów została skierowana trasami okrężnymi, m.in. przez Pilawę, Dęblin oraz Idzikowice, z pominięciem niektórych stacji, w tym Warki, Piaseczna i Służewca.

Od godziny 11:05 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów spółek PKP Intercity i Koleje Mazowieckie na wybranych odcinkach.

Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienia i informuje o możliwości złożenia reklamacji dotyczących komfortu podróży za pośrednictwem formularza internetowego, w kasach biletowych lub drogą pocztową.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

