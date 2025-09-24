Potężne utrudnienia dla kierowców w Warszawie. Zaraz się zacznie! Tędy nie przejedziesz do końca roku

Rozpoczęła się rozbudowa ulicy Grzybowskiej, jednej z ważniejszych arterii w centrum miasta. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na spore utrudnienia, które potrwają aż do końca roku! Inwestycja na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę estetyki oraz ułatwienie dostępu do nieruchomości. Sprawdź, jakie zmiany czekają Warszawę i jak ominąć korki!

Prace budowlane obejmują odcinek o długości około 1,5 km. Jak informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Planowane jest także zwiększenie estetyki ulicy Grzybowskiej oraz ułatwienie dostępu do znajdujących się wzdłuż niej nieruchomości. To jednak wiąże się z czasowymi niedogodnościami dla mieszkańców i kierowców.

Zmiany w organizacji ruchu i objazdy. Jak ominąć korki na Grzybowskiej?

W związku z postępem prac, od 25 września wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Zamknięty dla ruchu samochodowego zostanie odcinek ulicy Grzybowskiej między ulicami Przyokopową i Siedmiogrodzką. Jak podaje SZRM, utrudnienia potrwają do końca roku. W tym czasie wykonawca skupi się na przebudowie sieci ciepłowniczej, energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Po zakończeniu tych prac rozpoczną się roboty drogowe, takie jak układanie krawężników, chodników i budowa nowej jezdni.

Kierowcy będą mogli skorzystać z objazdu, który prowadzi ulicami Towarową, Prostą i Kasprzaka do Skierniewickiej. Dodatkowo, całkowicie zamknięty zostanie przejazd ulicą Grzybowską pomiędzy Przyokopową a Karolkową oraz na Siedmiogrodzkiej od Karolkowej do drogi wewnętrznej przy budynkach Siedmiogrodzka 1 i 1a.

Utrudnienia dla pieszych i zmiany w komunikacji miejskiej

Nie tylko kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Piesi również napotkają zmiany w organizacji ruchu. Na odcinku Grzybowskiej przy Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli pomiędzy Przyokopową i Towarową, ruch pieszy odbywać się będzie tylko po stronie muzeum. Z kolei na Karolkowej przy skrzyżowaniu z Grzybowską piesi przejdą tylko po jednej stronie skrzyżowania.

Zmiany dotknęły także komunikację miejską. Autobusy linii 106 zmienią trasę i w obu kierunkach pojadą ulicą Płocką do Kasprzaka, a następnie Prostą i Towarową do Grzybowskiej.

Nowa Grzybowska. Co się zmieni?

Po zakończeniu przebudowy ulica Grzybowska ma zyskać nowy wygląd i funkcjonalność. Od Towarowej do al. Jana Pawła II ulica będzie miała dwie jezdnie po jednym pasie ruchu, a w rejonie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Natomiast od Towarowej do Karolkowej ulica będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu.

Piesi będą mogli korzystać z nowych chodników po obu stronach ulicy, a rowerzyści z wydzielonych dróg dla rowerów lub wyznaczonych na jezdni pasów rowerowych. Uporządkowane zostanie także parkowanie pojazdów oraz wybudowane zostaną nowe przystanki komunikacji miejskiej.

