Prace budowlane obejmują odcinek o długości około 1,5 km. Jak informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Planowane jest także zwiększenie estetyki ulicy Grzybowskiej oraz ułatwienie dostępu do znajdujących się wzdłuż niej nieruchomości. To jednak wiąże się z czasowymi niedogodnościami dla mieszkańców i kierowców.

Zmiany w organizacji ruchu i objazdy. Jak ominąć korki na Grzybowskiej?

W związku z postępem prac, od 25 września wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Zamknięty dla ruchu samochodowego zostanie odcinek ulicy Grzybowskiej między ulicami Przyokopową i Siedmiogrodzką. Jak podaje SZRM, utrudnienia potrwają do końca roku. W tym czasie wykonawca skupi się na przebudowie sieci ciepłowniczej, energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Po zakończeniu tych prac rozpoczną się roboty drogowe, takie jak układanie krawężników, chodników i budowa nowej jezdni.

Kierowcy będą mogli skorzystać z objazdu, który prowadzi ulicami Towarową, Prostą i Kasprzaka do Skierniewickiej. Dodatkowo, całkowicie zamknięty zostanie przejazd ulicą Grzybowską pomiędzy Przyokopową a Karolkową oraz na Siedmiogrodzkiej od Karolkowej do drogi wewnętrznej przy budynkach Siedmiogrodzka 1 i 1a.

Utrudnienia dla pieszych i zmiany w komunikacji miejskiej

Nie tylko kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Piesi również napotkają zmiany w organizacji ruchu. Na odcinku Grzybowskiej przy Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli pomiędzy Przyokopową i Towarową, ruch pieszy odbywać się będzie tylko po stronie muzeum. Z kolei na Karolkowej przy skrzyżowaniu z Grzybowską piesi przejdą tylko po jednej stronie skrzyżowania.

Zmiany dotknęły także komunikację miejską. Autobusy linii 106 zmienią trasę i w obu kierunkach pojadą ulicą Płocką do Kasprzaka, a następnie Prostą i Towarową do Grzybowskiej.

Nowa Grzybowska. Co się zmieni?

Po zakończeniu przebudowy ulica Grzybowska ma zyskać nowy wygląd i funkcjonalność. Od Towarowej do al. Jana Pawła II ulica będzie miała dwie jezdnie po jednym pasie ruchu, a w rejonie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Natomiast od Towarowej do Karolkowej ulica będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu.

Piesi będą mogli korzystać z nowych chodników po obu stronach ulicy, a rowerzyści z wydzielonych dróg dla rowerów lub wyznaczonych na jezdni pasów rowerowych. Uporządkowane zostanie także parkowanie pojazdów oraz wybudowane zostaną nowe przystanki komunikacji miejskiej.