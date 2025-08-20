Remont kluczowego przystanku kolejowego w Warszawie! Utrudnienia dla pasażerów i zmiany w komunikacji

2025-08-20 13:30

Kolejarze ruszają z pracami modernizacyjnymi na przystanku Warszawa Ursus Północny. Od czwartku (20 czerwca) pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami w komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o uruchomieniu komunikacji zastępczej, która ma ułatwić podróżowanie w trakcie remontu. Prace potrwają aż do połowy 2026 roku, ale już teraz warto zapoznać się z pierwszym etapem zmian, który będzie obowiązywał do 30 sierpnia.

Remont kluczowego przystanku kolejowego w Warszawie

Prace modernizacyjne na przystanku Warszawa Ursus Północny zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszym etapie, który potrwa do 30 sierpnia, wszystkie pociągi jadące w stronę Warszawy Zachodniej będą przejeżdżały przez przystanek Warszawa Ursus Północny bez zatrzymywania. Pasażerowie korzystający z tego przystanku w kierunku zachodnim będą musieli skorzystać z alternatywnych środków transportu. ZTM przygotował specjalne rozwiązanie, aby zminimalizować niedogodności.

W dni powszednie, od 21 do 22 oraz od 25 do 29 sierpnia, w godzinach porannego szczytu, zostanie uruchomiona jednokierunkowa zastępcza linia autobusowa Z-3. Autobusy będą kursować na trasie: Habicha, Posag 7 Panien, Szamoty, PKP Ursus Północny, Traktorzystów, Świerszcza, Globusowa, PKP Włochy (przystanek dla wysiadających).

Od czwartku do soboty (30 sierpnia) wprowadzone zostanie dodatkowe honorowanie wszystkich biletów Kolei Mazowieckich w autobusach linii: 194 na odcinku PKP Gołąbki – PKP Włochy, 207 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus Północny oraz Z-3 na całej trasie przejazdu.

Kolejne etapy remontu i przyszłe zmiany

W drugim etapie remontu, który potrwa od 31 sierpnia do 29 września, peron nr 2 pozostanie nieczynny, ale pociągi w obu kierunkach będą się zatrzymywały przy peronie nr 1. Koleje Mazowieckie wprowadzą w tym czasie nowy rozkład jazdy, dlatego warto śledzić aktualne informacje. Przebudowa przystanku ma się zakończyć w połowie 2026 roku.

Po zakończeniu remontu pasażerowie zyskają dwa nowoczesne perony wyposażone w: ławki, zadaszenie, tablice informacyjne, monitoring oraz system informacji pasażerskiej.

Dzięki temu podróżowanie stanie się bardziej komfortowe i bezpieczne.

