Popękany beton, wiaty z blachy. Ten przystanek kolejowy w Warszawie zmieni się nie do poznania

Stary, zniszczony przystanek to już przeszłość. W ramach inwestycji powstaną dwa zupełnie nowe perony, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo podróżnym. Co się zmieni? Pojawią się:

nowoczesne wiaty chroniące przed deszczem i wiatrem,

wygodne ławki, na których będzie można odpocząć przed podróżą,

czytelne tablice informacyjne z aktualnymi rozkładami jazdy,

nowoczesny system informacji pasażerskiej, informujący o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu pociągów,

monitoring, który zwiększy bezpieczeństwo na przystanku.

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, nie kryje zadowolenia z podpisanej umowy. "Podpisanie umowy na przebudowę przystanku Warszawa Ursus Północny to dobra wiadomość dla mieszkańców tej części stolicy. To kolejny krok w stronę poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżnych korzystających z połączeń na WWK. Dzięki tej inwestycji, która ubiega się o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, przystanek zyska nowoczesne perony, wiaty, ławki oraz system informacji pasażerskiej" - zapewnia minister.

Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych S.A., podkreśla, że realizacja obietnic składanych pasażerom jest priorytetem. "Realizacja obietnic składanych pasażerom jest dla nas priorytetem. Podpisana dzisiaj umowa to wyraz naszego zaangażowania i uważności na potrzeby zgłaszane przez stronę społeczną. Na początku tego roku otworzyliśmy przejście przy stacji Wileńska, teraz kompleksowo przebudujemy przystanek Warszawa Ursus Północny; w obu przypadkach na decyzję wpływ miał głos społeczności lokalnych" - mówi Wyborski.

Utrudnienia w trakcie budowy

Przebudowa przystanku to spore wyzwanie logistyczne. Podczas prac ruch pociągów będzie prowadzony po jednym torze. Najpierw zostanie przebudowany peron nr 2 (w kierunku Warszawy Włochy), a następnie peron nr 1 (w kierunku Warszawy Gołąbki). To oznacza, że podróżni muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami i opóźnieniami.

Co jeszcze się zmieni?

Oprócz budowy nowych peronów, inwestycja obejmuje również:

wymianę trzech bramek sieci trakcyjnej,

remont dwóch wiaduktów kolejowych nad dojściami do przystanku,

budowę nowych dojść i pochylni od strony ulicy Szamoty (Ursus) i ulicy Cykady (Włochy).

Przystanek Warszawa Ursus Północny to ważny punkt na mapie komunikacyjnej stolicy. Umożliwia szybki dojazd do Warszawy Zachodniej (zaledwie 7 minut!), a także w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Sochaczewa i Łowicza. Znajduje się na kluczowej linii kolejowej nr 3, po której kursują również pociągi dalekobieżne do Poznania i Berlina.