Warszawa szykuje się na biegowy rekord!

Już w niedzielę (8 lutego) warszawska Chomiczówka stanie się areną jednego z najbardziej rozpoznawalnych biegów ulicznych w Polsce. Na starcie Biegu Chomiczówki oraz Biegu o Puchar Bielan stanie łącznie około 2500 zawodniczek i zawodników, co będzie rekordem frekwencji w historii wydarzenia. Organizatorzy planują udział około 1800 osób na dystansie 15 km oraz 1200 uczestników w biegu na 5 km.

Na liście startowej znalazła się bardzo mocna stawka sportowa. Zapowiedziała się większość czołowych zawodników i zawodniczek z poprzednich lat. Wśród zapisanych są także aktualni mistrzowie Polski w maratonie: Arkadiusz Gardzielewski oraz Ewa Jagielska, co zapowiada rywalizację na najwyższym poziomie sportowym.

Rekordowa pula nagród i atrakcje dla biegaczy i kibiców

Centrum wydarzeń przez cały dzień będzie hala przy ulicy Pabla Nerudy. Oprócz ceremonii dekoracji zwycięzców zaplanowano tam rozmowy, spotkania, targi oraz stoiska, wystawy sponsorów i partnerów biegu, dostępne zarówno dla biegaczy, jak i kibiców. Tegoroczna edycja to także rekordowa pula nagród − aż 54 000 złotych. Zwyciężczynie i zwycięzcy głównego dystansu, Biegu Chomiczówki, otrzymają po 4000 złotych, co jest jedną z najwyższych nagród finansowych w polskich biegach ulicznych. Oprócz nagród pieniężnych przewidziano również bogaty zestaw nagród rzeczowych.

W pakietach startowych, poza numerem startowym, wszyscy uczestnicy znajdą książkę poświęconą historii biegu, wydaną specjalnie na tę okazję, wysokiej jakości workoplecak, butelkę ekologiczną oraz piłkę do masażu. Na mecie tradycyjnie czekać będzie posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowy medal. Dodatkowo w trakcie rejestracji możliwy jest zakup oficjalnych gadżetów biegu: koszulki, czapki, rękawiczek, opaski oraz kurtki biegowej.

Nowości i wymiar charytatywny

Nowością będzie klasyfikacja łączna dla zawodniczek i zawodników startujących na obu dystansach − 5 i 15 kilometrów. Organizatorzy spodziewają się, że z tej formy rywalizacji skorzysta kilkaset osób.

Ważnym elementem wydarzenia jest także wymiar charytatywny. 2 proc. z każdej opłaty startowej zostanie przeznaczone na pomoc trójce bielańskich sportowców, którzy ucierpieli w wypadkach: Zofia Topp, Michał Kłys oraz Tomasz Dudek. Dodatkowo każdy uczestnik w procesie rejestracji może zakupić cegiełkę charytatywną, by jeszcze mocniej wesprzeć wskazane osoby. Po zakończeniu biegu zebrane środki zostaną im przekazane w proporcjonalnych kwotach.

Wciąż trwają zapisy na tegoroczne biegi! Liczba wolnych pakietów maleje z dnia na dzień. W Biegu Chomiczówki planowany jest udział 1800 zawodników, a zainteresowanie Biegiem o Puchar Bielan nieustannie rośnie.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem platformy Datasport. Link do rejestracji.