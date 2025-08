Dziennikarka „Super Expressu” odznaczona za zasługi dla powstańców warszawskich. Izabela Kraj z medalem Dumni z Powstańców

Dziennikarka „Super Expressu” Izabela Kraj odznaczona medalem „Dumni z Powstańców”

Naszą redakcję rozpiera duma. Izabela Kraj, na co dzień wiceszefowa i dziennikarka warszawskiego działu „Super Expressu”, otrzymała medal Dumni z Powstańców przyznawany za działalność na rzecz zachowania pamięci o Powstaniu Warszawskim. Autorkę niezliczonych powstańczych wywiadów, artykułów i felietonów odznaczono w poniedziałek, 4 sierpnia, podczas uroczystości zorganizowanej w Muzeum Łazienki Królewskie.

Nagrodę wręczyły uczestniczka powstania Danuta Dworakowska ps. Lena oraz Agnieszka Łesiuk-Krajewska, inicjatorka akcji BohaterON. – Nazwa tego odznaczenia jest idealnie adekwatna do tego, co czuję rozmawiając od lat z Powstańcami Warszawskimi. Mam to szczęście, że znałam ich wielu, bo tych rozmów przez ostatnie ćwierć wieku mojej pracy dziennikarskiej, było bardzo dużo. Niektóre zostały tylko na papierze na łamach gazet, w których pracowałam, od Expressu Wieczornego, przez Życie Warszawy, Rzeczpospolitą aż teraz po Super Express. A od kilku lat są też nagrywane, więc zostają w formie wideo. Czasami sama zaglądam do nich, bo od Powstańców bije ta cudowna siła, którą zarażają i nas. Są nośnikiem wartości, które w dzisiejszym egocentrycznym pędzie zanikają: takiej zwykłej przyzwoitości, bezinteresowności, wspólnoty, solidarności, koleżeństwa. Powstańcy dają energię. A chyba my wszyscy w gronie odznaczonych chcemy tę energię czuć. I choć nikt z nas nie działa dla nagród i wyróżnień, to być odznaczonym za pracę dla powstańców to duma i zobowiązanie – mówi Iza Kraj.

Izabela Kraj z kolejnym wyróżnieniem w karierze

Dziennikarka była już w przeszłości odznaczana m.in. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Radę Warszawy. – Dziś bardziej niż przemówień decydentów Powstańcy Warszawscy potrzebują po prostu mieć się do kogo odezwać na co dzień, mieć kogoś, kto przyniesie obiad czy leki z apteki i móc z nadzieją patrzeć na kolejne pokolenia. „Naładujmy im akumulatory” – apelowała kilka lat temu w jednym ze swoich felietonów.

Była to już czwarta uroczystość wręczenia odznaczeń Dumni z Powstańców, organizowana przez Komitet Społeczny ds. obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wśród 31 wyróżnionych w tej edycji znaleźli się społecznicy, artyści, twórcy, nauczyciele, wolontariusze, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucje kultury. M.in. aktorzy wspierający akcję BohaterOn - Michał Czernecki i Maciej Musiał, podróżniczka Martyna Wojciechowska, dziennikarka TVP Miłka Skalska, kompozytor Jan Stokłosa, czy szef Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław" Tomasz Karasiński.

Medal Dumni z Powstańców. Za co jest przyznawany?

Odznaczenie Dumni z Powstańców honoruje tych, którzy w szczególny sposób przyczynią się do organizacji uroczystych, społecznych obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, którzy w dowolnej formie działają na rzecz zachowania pamięci o Powstaniu Warszawskim i Akcji Burza poprzez działania twórcze, kulturalne, edukacyjne lub naukowe oddają hołd prawdzie historycznej oraz bohaterom walki o wolność – czytamy na stronie ogólnopolskiej kampanii BohaterON, zajmującej się upamiętnianiem uczestników warszawskiego zrywu z 1944 r. – Każde z tych odznaczeń to coś więcej niż symbol – to wyraz naszej głębokiej wdzięczności i zobowiązania. By pamięć o Powstańcach Warszawskich nie była tylko datą w kalendarzu, lecz żywą opowieścią – poruszającą, prawdziwą, obecną w codzienności. Patrząc na uhonorowanych, trudno nie czuć wzruszenia – to ludzie, którzy opowiadają historię na tysiąc sposobów: książką, muzyką, filmem, reportażem, opieką, obecnością. Dzięki nim pamięć ma głos, twarz, emocje. I właśnie w tym tkwi siła tej inicjatywy – że porusza, łączy pokolenia i daje pewność, że ta historia nie zgaśnie – powiedziała Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka kampanii BohaterON i Przewodnicząca Komitetu Społecznego ds. obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.