81. rocznica Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy stolicy uczcili godzinę W

1 sierpnia 2025 roku przypada 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, zbrojnego wystąpienia przeciwko niemieckiemu okupantowi w 1944 roku.

Obchody rocznicy to oficjalne uroczystości państwowe oraz liczne inicjatywy społeczne, w tym coroczne zatrzymanie miasta o godzinie 17:00, upamiętniające godzinę "W" rozpoczęcia Powstania.

Rocznica Powstania Warszawskiego to okazja do refleksji nad ceną wolności, oddania hołdu bohaterom i przypomnienia o wartościach, o które walczyli Powstańcy.

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Syreny alarmowe w godzinę W

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie „W” – 17:00. Zorganizowane przez Armię Krajową, było zbrojnym wystąpieniem przeciwko niemieckiemu okupantowi, który od pięciu lat terroryzował stolicę. Powstańcy – w większości młodzi ludzie, często jeszcze nastolatkowie – stanęli do walki z przeważającymi siłami wroga, niemal bez szans na zwycięstwo militarne, ale z niezłomnym duchem walki i pragnieniem wolności.

Powstanie trwało 63 dni – do 2 października 1944 roku. W tym czasie zginęło około 18 tysięcy powstańców i ponad 150 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone. Choć pod względem militarnym Powstanie zakończyło się klęską, stało się symbolem heroizmu, niezłomności i poświęcenia dla ojczyzny.

Obchody 81. rocznicy Powstania Warszawskiego to nie tylko oficjalne uroczystości państwowe – to także tysiące gestów pamięci w całym kraju. W Warszawie, jak co roku, o godzinie 17:00 rozlega się dźwięk syren alarmowych. Miasto zamiera – piesi zatrzymują się, samochody stają na środku ulicy, ludzie pochylają głowy. To wzruszający moment jedności i wspólnoty pamięci.

Dziedzictwo Powstania Warszawskiego

Ważną rolę w obchodach odgrywają także Muzeum Powstania Warszawskiego, kombatanci oraz młode pokolenia, które coraz aktywniej włączają się w upamiętnienie wydarzeń z 1944 roku. To oni – uczniowie, harcerze, wolontariusze – niosą dziś dalej przesłanie Powstania, ucząc się historii nie z podręczników, ale z żywych świadectw i spotkań z weteranami.

Rocznica Powstania to również okazja do refleksji nad ceną wolności. W czasach pokoju łatwo zapomnieć, jak krucha jest niepodległość i jak wiele trzeba było poświęcić, by dziś móc żyć w wolnym kraju. Dlatego tak istotne jest, aby pamięć o Powstańcach – zarówno tych, którzy przeżyli, jak i tych, którzy zginęli – nie zginęła. Ich historia to część naszej tożsamości narodowej.

W 81. rocznicę Powstania Warszawskiego nie chodzi tylko o wspomnienie przeszłości. To także apel o jedność, solidarność i odpowiedzialność za przyszłość. Bohaterowie 1944 roku nie walczyli tylko o Warszawę – walczyli o Polskę, w której wolność i godność każdego człowieka będą fundamentem państwa. To dziedzictwo zobowiązuje.

Miał 11 lat w Powstaniu Warszawskim. Ryszard Cholewa z Zawiszaków: „Byliśmy młodymi starcami"