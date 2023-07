Izabela Kraj z Nagrodą m. st. Warszawy. Dziennikarka "Super Expressu" wyróżniona

Dziennikarka "Super Expressu" nagrodzona

Nasza redakcja ma powód do dumy. W poniedziałek, 31 lipca, w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta sesja Rady Warszawy, podczas której nasza dziennikarka Izabela Kraj odebrała wyjątkową nagrodę. Została bowiem laureatką Nagrody m. st. Warszawy, przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym dla stolicy!

"Iza Kraj z wykształcenia polonistka z zawodu i z pasji dziennikarka. Od 25 lat niestrudzenie i z wnikliwością pisząca o tematyce warszawskiej. Od 8 lat pracuje w „Super Expressie”, gdzie co tydzień komentuje ważne miejskie wydarzenia w autorskiej rubryce „Kraj o Warszawie”. Jest autorką książki o Muzeum Powstania Warszawskiego oraz inicjatorką i współautorką superspacerów po Warszawie. W 2019 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za propagowanie wiedzy o Powstaniu Warszawskim" - usłyszeliśmy podczas wręczania Izie statuetki Syreny Warszawskiej.

"Jestem jednym z nielicznych dziennikarzy lokalnych, których doceniła Rada Warszawy, docenił Prezydenta Warszawy, ale to nie znaczy, że będę pisać tylko dobrze. Natomiast chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu grona tych dziennikarzy, którzy od lat, tak jak ja od 25 a czasami jeszcze dłużej, związali swoje życie z dziennikarstwem lokalnym, warszawskim i na co dzień obserwują to, co się w mieście dzieje, oceniają, krytykują, patrzą władzy na ręce, ale też doceniają i pokazują, co pięknego się w mieście dzieje. Dziękuję z dumą i wzruszeniem" - powiedziała Iza Kraj po odebraniu nagrody.

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance, a czytelników zachęcamy do śledzenia sobotnich felietonów z serii "Kraj o Warszawie".

Uroczysta sesja Rady Warszawy

Uroczysta sesja Rady Warszawy zwołana została z okazji Dnia Pamięci Warszawy. Podczas uroczystości przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski wręczyli odznaki Honorowego Obywatela.

W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie otrzymały dwie osoby:

Janusz Dorosiewicz - architekt, producent filmowy, urodzony w 1939 r.

Juliusz Kulesza - z zawodu grafik, z pasji i przekonania pisarz i historyk, uczestnik Powstania Warszawskiego, urodzony w 1928 r.

Oprócz tego 36 osób i instytucji zostało wyróżnionych Nagrodami m. st. Warszawy.