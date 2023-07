Dlaczego wyją syreny w Warszawie 1.08.2023? Syreny w Warszawie dziś o godz. 17. Co to za rocznica?

79. rocznica Powstania Warszawskiego. Stulatkowie są wśród nas. Spieszmy się kochać...

Autorem i uczestnikiem tej opowieści jest Juliusz Kulesza ps. Julek - żołnierz AK, uczestnik walk o PWPW, pasjonat historii, gawędziarz i autor około 20 publikacji o Powstaniu Warszawskim. Niedawno skończył 95 lat, a w ten poniedziałek, na uroczystej sesji Rady Warszawy odbierze tytuł Honorowego Obywatela Warszawy. Rozmowa z nim zawsze zaraża energią. Chodzącym wulkanem energii jest też "Sosenka". Kilka dni temu Zofia Czekalska, łączniczka z batalionu "Chrobry" świętowała setne urodziny. "Ja już tak wszędzie nie latam, bo trochę chora jestem" - odgraża się stulatka, której w ten pozytywny sposób wszędzie było pełno, a która na "100" życzy sobie "zdrowia i sprawnej głowy, żeby wciąż pozwoliła tworzyć". To jest takie pokolenie! Niezwykłe. Silne. Mądre. I optymistyczne. Mimo wszystko. Mimo często traumatycznych przeżyć. A może dzięki nim.

Oni - bohaterowie z krwi i kości (nie z legend, podręczników historii czy filmów) - będą z nami w tym tygodniu, zobaczycie ich na uroczystościach powstańczego zrywu z 1944 r., które już się zaczęły, ale których punkt kulminacyjny nastąpi oczywiście 1 sierpnia 2023 r., we wtorek. Około 100 aktywnych wciąż jeszcze uczestników Powstania Warszawskiego weźmie udział w tych obchodach. Żyje ich jeszcze 420. A przecież w Powstaniu Warszawskim brało udział 50 tys. samych żołnierzy! Ta matematyka pokazuje, że Generał Czas coraz szybciej odbiera nam możliwość obcowania z bohaterami. Dajmy im odczuć, że o nich pamiętamy godnie, ciepło i szczerze. Dawajmy im to odczuć na każdym kroku nie tylko podczas obchodów, ale przede wszystkim każdego dnia. Oni są naszymi sąsiadami. Spieszmy się ich kochać, zanim ich zabraknie...

W piątek pożegnaliśmy na Powązkach pułkownika Kazimierza Klimczaka "Szrona". Był najstarszym żyjącym Powstańcem Warszawskim, najstarszym żyjącym mężczyzną w Polsce. Jeszcze niedawno recytował z pamięci wiersze, w tym jego ulubiony: "Racławice" Marii Konopnickiej. Pamiętał doskonale wiersz, którego nauczył się blisko 100 lat temu! To jest takie pokolenie!

79. rocznicy Powstania Warszawskiego nie doczekał też inny bohater Powstania, Bolesław Biega "Bill" - dowódcą kompanii w batalionie "Kiliński" - ten, którego zdjęcie ze ślubu 13 sierpnia 1944 r. z sanitariuszką Alicją Treutler "Jarmuż" stało się już ikoną Powstania Warszawskiego. W tym roku to zdjęcie z ich ślubu posłużyło za inspirację do stworzenia niesamowitego teledysku "Miłość zawsze jest". Pan Bolesław już tego nie zobaczy. Pewnie skomentowałby to jakoś żartobliwie i błysnął szerokim, ujmującym uśmiechem. A teraz jest już gdzieś tam, zapewne ze swoją ukochaną Alicją - Lilly. Gdy rozmawiałam z nim ostatnio, a to było już parę lat temu, przypomniał ze śmiechem, że jego ojciec na wieść o ślubie w czasie Powstania pukał się w głowę. - "Z czego wy będziecie żyć? - pytał. Odpowiedziałem mu wtedy - Przecież już jutro może nie będziemy żyć... - mówił Bill Biega, który przeżył sto lat. A w wieku 90 lat na swoją żonę patrzył z taką samą miłością, jak na tym powstańczym zdjęciu. To takie pokolenie...

