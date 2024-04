Dostała listę prezentów komunijnych i złapała się za głowę. "Za kilka lat samochody"

Co za pomysł!

NIE DO POMYŚLENIA

Pierwsza Komunia Święta 2024. Co dać w prezencie dziecku?

Pierwsza Komunia Święta to drugi sakrament, którego zazwyczaj udziela się uczniom trzeciej klasy szkoły podstawowej, czyli dzieciom w wieku 8-9 lat. To wyjątkowy dzień w życiu każdego młodego katolika. Jednak coraz częściej religijny charakter uroczystości zaczynają przesłaniać materialne pobudki.

Goście zapraszani na uroczystość Pierwszej Komunii stają przed prezentowym dylematem. Do lamusa przechodzą już komunijne pamiątki, jak pięknie ilustrowane biblie, święte obrazki czy złote medaliki. Goście coraz częściej stawiają na podarowanie dziecku pieniędzy, chociaż i w tej kwestii oczekiwania stają się coraz wyższe. Co roku słychać głosy, że przecież nie wypada dać dziecku w prezencie 100 czy 200 złotych.

Lista prezentów komunijnych. Ogromna gotówka i sztabki złota

Do redakcji Onetu list napisała kobieta, którą zszokowało zachowanie jej siostry, której córka niebawem przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej. 28-letnia Kasia planowałam dać siostrzenicy w kopercie około 500-700 zł. Szybko się jednak okazało, że to może być zdecydowanie za mało! Jej siostra na rodzinnej grupie w mediach społecznościowych wysłała listę życzeń odnośnie prezentów komunijnych dla jej córki!

28-latkę aż zmroziło, gdy zobaczyła, co znalazło się na najwyższych pozycjach. Było to "minimum 1000 zł do koperty", a także popularny ostatnio trend, czyli sztabki złota.

"Do tej pory jestem w szoku po tym, jak zobaczyłam w sieci, że rzeczywiście jest możliwość kupienia sztabek złota robionych specjalnie na komunię, np. z wizerunkiem opłatka albo Jezusa" - napisała w liście do Onetu Kasia.

Na liście życzeń znalazły się również rower elektryczny albo hulajnoga. Kobieta zwróciła uwagę, że nie tylko ona była zszokowana takimi wymaganiami. "Widziałam, że wśród członków grupy zapanowała konsternacja i mam wrażenie, że rodzina z chęcią powiedziałaby mojej siostrze, co sądzi o jej zachowaniu. Nie wszyscy, jak ona, zarabiają kokosy. Mamy w rodzinie osoby na emeryturze albo schorowane, które wydają mnóstwo pieniędzy na leki i wymaganie od nich czterocyfrowej kwoty albo złota na komunię to duża przesada" - napisała.

Kobieta ma obawy, że przez takie zachowanie siostry część gości odmówi przyjścia na rodzinną imprezę, a ucierpi na tym tylko i wyłącznie dziecko przystępujące do Pierwszej Komunii. Kasia w liście do redakcji zaznaczyła, że przyjdzie na komunię siostrzenicy, ale da do koperty tyle, ile planowała.

"Czy my już całkowicie zwariowaliśmy? Czy kiedykolwiek ustawimy granicę, czy za kilka lat będziemy dawali dzieciom na komunię samochody?" - napisała rozżalona. "Mam wrażenie, że komunia zaczęła się już niemal wszystkim kojarzyć nie z uroczystością religijną, a z wielkimi wydatkami i wymyślnymi życzeniami rodziców, którzy nie znają umiaru. Nie tak to powinno wyglądać. Gdy ja szłam do komunii prawie 20 lat temu, nikt nie patrzył na grubość koperty, a na wymiar uroczystości i spędzenie dnia z najbliższymi. Teraz pieniądz liczy się najbardziej, a my zapominamy o tym, że w centrum tego wszystkiego są zaledwie dziesięcioletnie dzieci" - dodała.