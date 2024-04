Pieniądze z Pierwszej Komunii Świętej. Czy rodzice mogą je zabrać dziecku? Prawda może zaboleć

Jechał zygzakiem i wypadł z pojazdu. Policjanci nie mogli w to uwierzyć! „Leżał obok pojazdu”

Pierwsza Komunia Święta. Pieniądze na prezent. Ile dać w kopertę?

Zbliża się sezon komunijny. Goście zaproszeni na uroczystość staną przed prezentowym dylematem. Coraz więcej osób, zamiast zastanawiać się nad tym, co kupić pierwszokomunijnemu dziecku, stawia na kopertę wypchaną pieniędzmi. Ile zatem dać w kopertę na Pierwszą Komunię 2024? Zdrowy rozsądek podpowiada "tyle, na ile stać daną osobę". Nie od dziś jednak wiadomo, że z roku na rok oczekiwania rosną. Uznaje się, że którą dajemy na komunię, zależy m.in. od stopnia pokrewieństwa z dzieckiem. W sieci co roku pojawiają się uśrednione widełki, ile dają dziecku na Komunię poszczególni członkowie rodziny. W 2024 roku to:

rodzice chrzestni: 500-2000 zł

500-2000 zł dziadkowie: 300-800 zł

300-800 zł bliższa rodzina (np. ciocia, wujek): 200-400 zł

200-400 zł dalsza rodzina: 100-300 zł

Czy rodzice mogą zabrać dziecku pieniądze z komunii?

Kontrowersyjną kwestią jest również sprawa tego, kto powinien zarządzać otrzymanymi przez dziecko pieniędzmi - ono czy jego rodzice? Czy rodzice mogą zabrać dziecku pieniądze z komunii? Radca prawny Klaudia Podgórna-Starszyk w 2022 r. udzieliła "Faktowi" wywiadu, w którym rozwiała wszelkie wątpliwości w tej spornej sprawie.

Jak wyjaśniła, pieniądze otrzymane przez dziecko podczas jego Pierwszej Komunii Świętej stanowią część jego majątku, a zgodnie z polskim prawem nad majątkiem dziecka zarząd sprawują rodzice. Co ważne, muszą to robić "z należytą starannością".

Klaudia Podgórna-Starszyk podkreśliła, że bez wątpienia pieniądze, które dziecko otrzyma na Pierwszą Komunię Świętą, stanowią jego majątek i należą wyłącznie do niego! Rodzice są jednak zobowiązani przez prawo do zarządzania tym majątkiem do czasu osiągnięcia przez swoją pociechę pełnoletności. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pieniądze "zarobione" przez dziecko powinny być przeznaczone na cele związane z jego utrzymaniem. Rodzice nie mogą więc roztrwonić ich na swoje zachcianki.

Co więcej, warto pamiętać, że wraz z 13. urodzinami, dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że może już bez zgody rodzica rozporządzać swoim majątkiem. 13-latek może więc upomnieć się o swoje pieniądze z komunii, jeśli wykaże, że rodzice spożytkowali je w innych celach niż te służące zaspokajaniu jego potrzeb!