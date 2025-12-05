Ustawili wielką głowę przed Pałacem Kultury. Nie uwierzycie, do kogo należy!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-05 13:39

Warszawa przeciera oczy ze zdumienia! Przed Pałacem Kultury i Nauki stanęła gigantyczna, pięciometrowa głowa. Monument odsłonięto z okazji tegorocznego Spotify Wrapped, a następne trzy dni PKiN ma zamienić się w miejsce spotkań fanów jednej z największych gwiazd polskiej sceny.

i

Autor: Havas PR Warsaw/ Materiały prasowe

Takiej atrakcji w centrum Warszawy jeszcze nie było! Przed Pałacem Kultury i Nauki wyrósł ogromny, pięciometrowy łeb − dokładnie tak, gigantyczna rzeźba przedstawiająca głowę jednego z najpopularniejszych muzyków w Polsce.

Instalacja nawiązuje do okładki jego tegorocznej EP-ki „2039: ZŁOTE PIASKI” i powstała z okazji najnowszego Spotify Wrapped. Jak zapowiadają organizatorzy, od 5 do 7 grudnia każdy będzie mógł wejść „prosto do świata 2039: ZŁOTE PIASKI” i wrócić wspomnieniami do hitów mijającego lata.

Znamy już wyniki tegorocznego Spotify Wrapped: po 4 latach Mata wrócił na podium, zostając najchętniej słuchanym artystą w Polsce. A że świętować można tylko na dwa sposoby − z rozmachem albo wcale − postanowiliśmy uczcić ten moment w naprawdę spektakularnym stylu − mówi Anna Hołub z Havas PR Warsaw. To właśnie jej słowa najlepiej tłumaczą, skąd pomysł na tak widowiskową akcję.

Czym jest Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped przyniósł w tym roku wiele muzycznych zaskoczeń. Jak czytamy na oficjalnej stronie platformy: − Jak co roku, Spotify Wrapped tworzy kulturową mapę doświadczeń słuchaczy – od najważniejszych premier i viralowych momentów, po nostalgiczne powroty i zupełnie nieoczekiwane odkrycia.

A rok 2025 był pod tym względem wyjątkowy. Słuchalność polskich utworów wzrosła aż o 10 proc. Polacy słuchali przede wszystkim lokalnych artystów. Wszyscy najpopularniejsi wykonawcy i 9 z 10 najczęściej odtwarzanych piosenek pochodziło z naszego kraju.

Królował rap. I to w każdej postaci. Po czterech latach na podium wrócił Mata, zgarniając tytuł najczęściej słuchanego artysty roku. Najpopularniejszym numerem okazał się „Dom Nad Wodą” Pezeta i Auera − kawałek z 2022 roku, który w 2025 przeżył drugą młodość.

W zestawieniach wystrzeliło również disco polo. Mandacik Łobuzów, Akcentu i Zenka Martyniuka czy „TAK TO LATA” Bungee i Tuszola stały się letnimi ulubieńcami Polaków.

A teraz to wszystko ma swój niecodzienny finał w samym centrum Warszawy. Gigantyczna głowa przed Pałacem Kultury już stała się jedną z najgłośniej komentowanych atrakcji grudnia. I wygląda na to, że dopiero zacznie przyciągać tłumy.

