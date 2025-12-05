Mężczyzna zniósł jajo Faberge! "Naturalnym sposobem"

Złodziej połknął jajo Faberge i chciał uciekać. "Udało się je odzyskać naturalnym sposobem"

Nie tak to miało być! Pewien mieszkaniec Nowej Zelandii chciał zrobić skok stulecia i myślał, że jest najsprytniejszym rabusiem w okolicy. Ale skończył jako pośmiewisko całego świata. Wszystko zaczęło się w salonie jubilerskim Partridge Jewellers w centrum Auckland. Do tego eleganckiego przybytku w Nowej Zelandii wszedł pewien podejrzanie zachowujący się mężczyzna - właśnie wspomniany złodziej biżuterii. Nie wiedział, że kamery uwieczniają to, co starał się zrobić po kryjomu gdzieś w zakamarkach sklepu. Niepostrzeżenie - jak mu się wydawało - wziął do ręki słynny klejnot, a potem go połknął! Nie były to pierwsze lepsze błyskotki, a medalion ze słynnym jajem Faberge, arcydziełem sztuki jubilerskiej. Niebawem w Partridge Jewellers zaroiło się od policjantów. Złodziej wkrótce został aresztowany, a funkcjonariusze przecierali oczy ze zdumienia!

Nie tylko jajo Faberge. 32-latek ukradł także żwirek dla kotów i środek na pchły

Policjanci nie mogli uwierzyć w to, co im powiedziano. Cenny łup znajdował się w przewodzie pokarmowym i nieubłaganie go przemierzał. Ale w tym była cała nadzieja. Wszyscy się naradzili i postanowili po prostu cierpliwie poczekać, aż złodziej zniesie jajko, nawiasem mówiąc warte niemal tysięcy złotych, wysadzane 60 białymi diamentami i 15 niebieskimi szafirami i ozdobione ośmiornicą z 18-karatowego złota. „Biorąc pod uwagę, że mężczyzna ten przebywa w areszcie policyjnym, mamy obowiązek dalszego monitorowania go w okolicznościach zdarzenia” - informowała początkowo cytowana przez BBC nowozelandzka policja, nie wchodząc w szczegóły. W końcu nadszedł dzień, w którym jajo Faberge doturlało się do końca przewodu pokarmowego złodzieja i ponownie ujrzało światło dzienne. Jak podaje policja, zostało odzyskane "w naturalny sposób" i wróciło do salonu jubilerskiego, zapewne po gruntownym oczyszczeniu. 32-latek usłyszał zarzut kradzieży, stanie przed sądem 8 grudnia. Można się spodziewać, że proces przyciągnie niemałą publiczność i wielu reporterów. A jak gdyby tego wszystkiego było mało, rabuś odpowie nie tylko za brawurową kradzież jaja Faberge. Jak się okazało, w zbliżonym czasie ukradł w okolicy także m.in. żwirek dla kotów i środek na pchły.

