Mężczyzna zniósł jajo Faberge! "Naturalnym sposobem"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-05 11:29

Mężczyzna zniósł jajko w asyście policji! Jak do tego doszło? Wszystko zaczęło się w salonie jubilerskim Partridge Jewellers w centrum Auckland. Do eleganckiego przybytku w Nowej Zelandii wszedł pewien podejrzanie zachowujący się mężczyzna. Nie wiedział, że kamery uwieczniają to, co starał się zrobić po kryjomu gdzieś w zakamarkach sklepu. Po chwili w Partridge Jewellers zaroiło się od policjantów. Przecierali oczy ze zdumienia!

Złodziej połknął jajo Faberge! Udało się odzyskać

i

Autor: New Zealand Police/ Materiały prasowe

Złodziej połknął jajo Faberge i chciał uciekać. "Udało się je odzyskać naturalnym sposobem"

Nie tak to miało być! Pewien mieszkaniec Nowej Zelandii chciał zrobić skok stulecia i myślał, że jest najsprytniejszym rabusiem w okolicy. Ale skończył jako pośmiewisko całego świata. Wszystko zaczęło się w salonie jubilerskim Partridge Jewellers w centrum Auckland. Do tego eleganckiego przybytku w Nowej Zelandii wszedł pewien podejrzanie zachowujący się mężczyzna - właśnie wspomniany złodziej biżuterii. Nie wiedział, że kamery uwieczniają to, co starał się zrobić po kryjomu gdzieś w zakamarkach sklepu. Niepostrzeżenie - jak mu się wydawało - wziął do ręki słynny klejnot, a potem go połknął! Nie były to pierwsze lepsze błyskotki, a medalion ze słynnym jajem Faberge, arcydziełem sztuki jubilerskiej. Niebawem w Partridge Jewellers zaroiło się od policjantów. Złodziej wkrótce został aresztowany, a funkcjonariusze przecierali oczy ze zdumienia!

Nie tylko jajo Faberge. 32-latek ukradł także żwirek dla kotów i środek na pchły

Policjanci nie mogli uwierzyć w to, co im powiedziano. Cenny łup znajdował się w przewodzie pokarmowym i nieubłaganie go przemierzał. Ale w tym była cała nadzieja. Wszyscy się naradzili i postanowili po prostu cierpliwie poczekać, aż złodziej zniesie jajko, nawiasem mówiąc warte niemal tysięcy złotych, wysadzane 60 białymi diamentami i 15 niebieskimi szafirami i ozdobione ośmiornicą z 18-karatowego złota. „Biorąc pod uwagę, że mężczyzna ten przebywa w areszcie policyjnym, mamy obowiązek dalszego monitorowania go w okolicznościach zdarzenia” - informowała początkowo cytowana przez BBC nowozelandzka policja, nie wchodząc w szczegóły. W końcu nadszedł dzień, w którym jajo Faberge doturlało się do końca przewodu pokarmowego złodzieja i ponownie ujrzało światło dzienne. Jak podaje policja, zostało odzyskane "w naturalny sposób" i wróciło do salonu jubilerskiego, zapewne po gruntownym oczyszczeniu. 32-latek usłyszał zarzut kradzieży, stanie przed sądem 8 grudnia. Można się spodziewać, że proces przyciągnie niemałą publiczność i wielu reporterów. A jak gdyby tego wszystkiego było mało, rabuś odpowie nie tylko za brawurową kradzież jaja Faberge. Jak się okazało, w zbliżonym czasie ukradł w okolicy także m.in. żwirek dla kotów i środek na pchły.

Super Express Google News
QUIZ. Jaki to grzyb? Wirtualne grzybobranie i podchwytliwe pytania
Pytanie 1 z 10
Co to za grzyb?
Quiz grzyby
Biżuteria artystyczna. Jak zrobić kolczyki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOWA ZELANDIA
JAJKO
ZŁODZIEJ
JUBILER