Tu kręcono "Ogniem i mieczem" i "Pana Tadeusza". Malownicza sceneria zachwyci każdego

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, znane z filmów takich jak „Ogniem i mieczem”, zaprasza na świąteczne wydarzenia.

Od piątku dostępna jest wystawa „Boże Narodzenie na Mazowszu”, a w niedzielę odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Czekają koncerty, rękodzieło, tradycyjne potrawy i spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Sprawdź, jak Mazowsze celebrowało święta w XIX i XX wieku.

Jarmark Bożonarodzeniowy w skansenie. Koncerty, rękodzieło i tradycja

Dla fanów bożonarodzeniowych rozrywek to wydarzenie może okazać się miłą odskocznią od przeludnionych targowisk świątecznych w centrach dużych miast - a przy okazji można poznać dawne zwyczaje!

Niedziela, 7 grudnia 2025 roku, to dzień, w którym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ożyje dzięki Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu. W godzinach 10 -18 na zwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji. Około 40 wystawców zaprezentuje swoje rękodzieła, w tym unikatowe świąteczne ozdoby, dekoracje i zabawki. Będzie to idealna okazja, by znaleźć oryginalne prezenty pod choinkę i posmakować pysznych kulinariów, przygotowanych według dawnych receptur, a także zakupić regionalne produkty, takie jak miody czy oleje roślinne - zachęcają organizatorzy.

Atmosferę Jarmarku Bożonarodzeniowego wzbogacą koncerty świąteczne. W programie przewidziano „Kolędowanie z Kapelą Niwińskich” o godzinie 12 oraz „Ludowe kolędowanie” w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego KODERKI o godzinie 15. O godzinie 13 ogłoszone zostaną wyniki konkursu „Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”. Dla najmłodszych przygotowano specjalny kącik fotograficzny do zdjęć ze Świętym Mikołajem oraz rodzinną grę-zabawę „W poszukiwaniu świątecznych podarków”. Bilety na wydarzenie kosztują 15 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy), a dzieci do 7 lat wchodzą bezpłatnie.

To tu kręcono sceny do "Pana Tadeusza" i "Ogniem i mieczem"

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zajmujące około 60 hektarów, z zabytkowymi zagrodami, dworami, kuźnią i karczmą, to miejsce o niezwykłym potencjale. Jego plenery były tłem dla wielu znanych produkcji filmowych, w tym „Ogniem i mieczem”, „Szwadron”, „Pan Tadeusz” oraz „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”. Odwiedzając skansen w Sierpcu, warto pamiętać, by zabrać latarki - po zmroku, w blasku świateł, dawne wiejskie zagrody i dwory nabierają zupełnie nowego, magicznego wymiaru.

"Boże Narodzenie na Mazowszu" - zapomniane zwyczaje wracają do żywych

Jednak jarmark to nie wszystko. Jednocześnie w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu można podziwiać wystawę „Boże Narodzenie na Mazowszu”. To niepowtarzalna szansa, by zgłębić tajniki świąt obchodzonych przed laty. Ekspozycja, dostępna od 5 grudnia 2025 roku do końca lutego 2026 roku, prezentuje, jak mazowiecka wieś przygotowywała się do tego wyjątkowego okresu.

„Wystrój dawnych chałup wiejskich oraz dworów to prawdziwa podróż w czasie, która otoczona jest niesamowitą świąteczną aurą” - podkreśla placówka. Zwiedzający mogą podziwiać dziesięć zagród chłopskich oraz dwa dwory ziemiańskie z przełomu XIX i XX wieku, a także kościół z Drążdżewa.

Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wyjaśnia, że aranżacje przedstawiają zwyczaje od Adwentu, przez Wigilię i święta Bożego Narodzenia, aż po święto Matki Boskiej Gromnicznej. Na wystawie zobaczyć będzie można zarówno codzienne prace domowe, jak łuskanie fasoli czy darcie pierza, jak również przygotowanie dekoracji i świąteczny wystrój wnętrz. Nie zabraknie także prezentacji tradycyjnych potraw wigilijnych, szopek betlejemskich, grup kolędniczych oraz tradycyjnego lania świec gromnicznych na kole. To fascynująca lekcja historii, która pozwoli zrozumieć, dlaczego dawniej obwiązywano łańcuchem nogi ławy i jakie inne, często zapomniane, zwyczaje towarzyszyły mazowieckim rodzinom.

