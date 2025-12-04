Miał być hitem tych świąt. Warszawski jarmark pod ostrzałem odwiedzających

Jarmark świąteczny w Warszawie

Od 28 listopada w sercu stolicy, a dokładnie na Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki odbywa się jarmark świąteczny. Przez lata Warszawa pozostawała w tyle jeśli chodzi o wydarzenia tego typu, lecz w tym roku wygląda to już nieco lepiej. Na miejscu pojawiło się mnóstwo straganów, gra świąteczna muzyka i czuć klimat Bożego Narodzenia. Dziennikarze Super Expressu rozmawiali już z pierwszymi odwiedzającymi, a ich zdanie poznacie tutaj: Święta w tłumie pod Pałacem. Warszawiacy szturmem ruszyli na największy jarmark świąteczny. Zapytaliśmy o wrażenia.

Co ciekawe, jarmark przy Pałacu Kultury i Nauki to niejedyne miejsce tego typu w stolicy. Okazuje się, że jarmark bożonarodzeniowy znajdziemy również w nietypowej lokalizacji, bo na szczycie Varso Tower. O całej inicjatywie pisaliśmy już w poprzednim artykule, lecz okazuje się, że choć jarmark miał być hitem, to został oblany falą krytyki.

Krytyka podniebnego jarmarku w Warszawie

Zamiast tradycyjnych budek na rynku czy placu - świąteczna scenografia i gastronomia w przeszklonej przestrzeni tarasu widokowego. Do tego panorama Warszawy, jakiej nie daje żaden inny punkt w kraju. Marketingowo mogłoby się wydawać, że to strzał w dziesiątkę, lecz rzeczywistość okazała się nieco bardziej brutalna.

Problem zaczyna się przy kasie. Żeby w ogóle wejść na taras, trzeba kupić bilet, bo jarmark odbywa się w przestrzeni punktu widokowego. Koszt wejściówki to:

bilet dla dorosłych online: od 45 zł,

bilet kupowany na miejscu: 70–75 zł (w zależności od źródła i puli biletów).

Oprócz biletu oczywiście pieniądze wydamy na atrakcje w postaci np. jedzenia czy napojów. Tutaj cennik też do najtańszych nie należy. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal biznesinfo.pl, na miejscu obowiązują stawki typowe raczej dla modnych restauracji niż jarmarkowych budek:

grzane wino: ok. 40 zł,

gorąca czekolada: ok. 35 zł,

kiełbasa: ok. 45 zł,

gofr lub oscypek: ok. 20 zł.

Jarmark na Varso Tower

Jarmark odwiedził m.in. Dawid Rakowski, słynny twórca internetowy, który niestety zawiódł się całą atrakcją. Pod jego postem na Instagramie szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących jarmarku - większość negatywnych.

