Bogaty biznesmen damskim bokserem?! Tak tłumaczy się Janusz B.

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2025-12-05 14:34

Ich wspólny majątek jest ogromny – szacowany na ponad 50 milionów złotych. Teraz on ma sprawę o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad nią. Prokurator zarzuca mu także oszustwo przy zakupie sześciu mieszkań oraz przywłaszczenie luksusowego porsche. Toruński biznesmen zapewnia, że jest niewinny, a samochód co prawda wyprowadził z garażu na lawetę, ale – jak tłumaczy – nie po to, by go przywłaszczyć, tylko by oddać do serwisu.

Żory: Zamienił życie swojej żony w piekło. Bił, wyzywał, szarpał. Dramat przerwała sąsiadka

i

Autor: Archiwum/ Materiały prasowe Żory: Zamienił życie swojej żony w piekło. Bił, wyzywał, szarpał. Dramat przerwała sąsiadka
Super Express Google News

Janusz B. to znany toruński biznesmen. W swojej branży, wspólnie z żoną, odnieśli ogromny sukces. Otworzyli nawet filię w centrum Warszawy. Ich produkty reklamowali najwięksi polscy aktorzy, celebryci i sportowcy – od samych nazwisk może zakręcić się w głowie.

Teraz prokuratura oskarżyła biznesmena o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną.

To jest słowo przeciwko słowu. Jak byłem w domu, to słuchałem za głośno muzyki. Wtedy żona wzywała policję i miała do nich pretensje o to, że nie zabierają mnie na izbę wytrzeźwień – mówi nam biznesmen. – Jedna sprawa była umorzona, a teraz została podjęta na nowo.

Janusz B. zapewnia, że nie pamięta, czy założono wobec niego niebieską kartę. Biznesmen miał też przywłaszczyć samochód wart fortunę – terenowe porsche.

Polecany artykuł:

"Dom Dobry" w Toruniu?! Biznesmen miał znęcać się nad żoną! To był dopiero pocz…

Ten samochód został kupiony za moje pieniądze. Przelałem na niego 385 tysięcy złotych – mówi.

W rozmowie z nami nie zaprzecza, że pojawił się w garażu z ekipą kilku osób i razem z nimi wciągnął samochód na lawetę.

Samochód pojechał do serwisu – zapewnia.

To jednak nie koniec zarzutów. Janusz B., nie mając rozdzielności majątkowej, ze wspólnego majątku zakupił sześć mieszkań. W akcie notarialnym widniał jako ich jedyny właściciel. Biznesmen zapewnił notariusza, że środki pochodzą z jego majątku osobistego.

Janusz B. jest już po rozwodzie, jednak podział majątku nadal nie został przeprowadzony. A jest co dzielić – nieruchomości, samochody… od tego dobrobytu naprawdę może zakręcić się w głowie.

Dotąd biznesmen nigdy nie był karany.

Pokój Zbrodni | Policjantka Sylwia N. zabiła siebie razem z synem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO-POMORSKIE
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE