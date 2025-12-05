Bogaty biznesmen damskim bokserem?! Tak tłumaczy się Janusz B.

Janusz B. to znany toruński biznesmen. W swojej branży, wspólnie z żoną, odnieśli ogromny sukces. Otworzyli nawet filię w centrum Warszawy. Ich produkty reklamowali najwięksi polscy aktorzy, celebryci i sportowcy – od samych nazwisk może zakręcić się w głowie.

Teraz prokuratura oskarżyła biznesmena o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną.

– To jest słowo przeciwko słowu. Jak byłem w domu, to słuchałem za głośno muzyki. Wtedy żona wzywała policję i miała do nich pretensje o to, że nie zabierają mnie na izbę wytrzeźwień – mówi nam biznesmen. – Jedna sprawa była umorzona, a teraz została podjęta na nowo.

Janusz B. zapewnia, że nie pamięta, czy założono wobec niego niebieską kartę. Biznesmen miał też przywłaszczyć samochód wart fortunę – terenowe porsche.

– Ten samochód został kupiony za moje pieniądze. Przelałem na niego 385 tysięcy złotych – mówi.

W rozmowie z nami nie zaprzecza, że pojawił się w garażu z ekipą kilku osób i razem z nimi wciągnął samochód na lawetę.

– Samochód pojechał do serwisu – zapewnia.

To jednak nie koniec zarzutów. Janusz B., nie mając rozdzielności majątkowej, ze wspólnego majątku zakupił sześć mieszkań. W akcie notarialnym widniał jako ich jedyny właściciel. Biznesmen zapewnił notariusza, że środki pochodzą z jego majątku osobistego.

Janusz B. jest już po rozwodzie, jednak podział majątku nadal nie został przeprowadzony. A jest co dzielić – nieruchomości, samochody… od tego dobrobytu naprawdę może zakręcić się w głowie.

Dotąd biznesmen nigdy nie był karany.