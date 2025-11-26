"Dom Dobry" w Toruniu?! Biznesmen miał znęcać się nad żoną! To był dopiero początek jej koszmaru

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2025-11-26 8:53

Prokuratura nie ma wątpliwości, że w willi znanych toruńskich biznesmenów rozgrywały się sceny niczym z filmu "Dom Dobry". Biznesmen, który jeździ Porsche, nie tylko miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną, ale również okradać ją ze wspólnego majątku. W poniedziałek, 24 listopada w toruńskim sądzie odbyło się posiedzenie przygotowawcze. Mężczyzna odmówił rozmowy z naszym dziennikarzem, twierdząc jedynie, że „prokuratura w jego sprawie kłamie”.

Pobita kobieta trafiła do szpitala w Zawierciu. Od razu zatrzymano jej partnera

i

Autor: Archiwum serwisu Pobita kobieta trafiła do szpitala w Zawierciu. Od razu zatrzymano jej partnera
Super Express Google News
  • Znany biznesmen, Janusz Z., oskarżony o oszustwa i znęcanie się psychiczne oraz fizyczne nad żoną.
  • Prokuratura zarzuca mu oszukanie żony i trzech innych osób na kwotę 2 milionów złotych.
  • Sprawa trafiła do sądu, a posiedzenie przygotowawcze już się odbyło

Janusz Z. (65 l.) wraz z żoną osiągnął ogromny sukces w swojej branży — i nie tylko finansowy. Jego produkty reklamowały gwiazdy filmu, sportowcy i celebryci.

W poniedziałek, 24 listopada Janusz Z. i jego żona Sylwia spotkali się w toruńskim Sądzie Okręgowym. Małżonkowie zasiedli po przeciwnych stronach sali.

Polecany artykuł:

Skazany za potworne czyny wobec żony i pasierbicy! Były burmistrz atakuje sąd i…

Przeciwko mężczyźnie został skierowany akt oskarżenia w sprawie oszustwa oraz znęcania się psychicznego i fizycznego. Sąd Okręgowy postanowił sprawę znęcania się przekazać do Sądu Rejonowego – powiedziała nam prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Zdaniem prokuratury, Janusz Z. przez kilka lat znęcał się nad swoją żoną zarówno psychicznie, jak i fizycznie.

Małżonkowie nie mieli rozdzielności majątkowej, jednak przy zakupie nieruchomości i samochodu mężczyzna miał wprowadzać notariusza w błąd, twierdząc, że pieniądze stanowią jego odrębny majątek. W ten sposób miał oszukać żonę i jeszcze trzy osoby na kwotę 2 milionów złotych. Na posiedzeniu przygotowawczym sąd ustalał pierwszy termin głównej rozprawy, który wyznaczono na początek stycznia przyszłego roku.

Janusz Z. w sądzie był pewny siebie, uśmiechnięty, ubrany elegancko, wyglądając niemal jak "plejboj". Nie chciał rozmawiać z dziennikarzem Super Expressu, ograniczając się do stwierdzenia, że „prokuratura w jego sprawie kłamie”.

Jego żona miała podkrążone oczy i również odmówiła komentarza.

Winna zabójstwa czy wrobiona? Ilona S. przed sądem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki