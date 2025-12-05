Tragedia na S5! Kierowca ciężarówki znalazł na jezdni ciało kobiety

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-05 13:26

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w nocy z czwartku na piątek (4/5 grudnia) na drodze ekspresowej S5 w okolicach Rynarzewa. Jak informuje „Fakt”, kierowca ciężarówki zauważył na jezdni ciało kobiety. Policja pod nadzorem prokuratury ustala jej tożsamość i bada przyczyny tragedii.

Autor: AGO
Do wypadku doszło około godziny 0:50 na odcinku S5 między Szubinem a Rynarzewem. Jak przekazał mł. asp. Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, zgłoszenie wpłynęło od kierowcy ciężarówki, który na wysokości miejscowości Rynarzewo, w rejonie wiaduktu, zauważył leżące na jezdni ciało kobiety — informuje „Fakt”.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili zgłoszenie. Niestety, kobieta nie wykazywała oznak życia. Na polecenie prokuratora ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, która ma wyjaśnić przyczynę śmierci. Na razie nie wiadomo, czy doszło do potrącenia, czy zdarzenie przebiegło inaczej.

Ustalamy, kim była zmarła — powiedział „Faktowi” mł. asp. Kamil Smoliński, oficer prasowy KPP w Nakle nad Notecią.

W wyniku tragedii jezdnia w kierunku Bydgoszczy pozostawała zablokowana przez niemal całą noc. Kierowcy musieli korzystać z objazdów drogami lokalnymi, a ruch na S5 został wznowiony dopiero przed godziną 5.00 rano.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zdarzenie miało miejsce na 81. kilometrze trasy S5, między węzłami Szubin Północ i Rynarzewo.

Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia! 

WYPADEK S5 BYDGOSZCZ
TRASA S5
DROGA S5
S5 WYPADEK