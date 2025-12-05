Życzenia na mikołajki 6.12.2025. Gotowe i zabawne życzenia mikołajkowe dla każdego!

Życzenia na mikołajki 2025. 6 grudnia jak co roku świętujemy mikołajki! W tym roku będzie to sobota. To tego dnia wręczamy swoim bliskim drobne prezenty i wysyłamy życzenia. Nie masz pomysłu na mikołajkowe życzenia? Dobrze trafiłeś! Przygotowaliśmy listę gotowych rymowanek i wierszyków, które możecie wysłać do swoich przyjaciół oraz rodziny z okazji mikołajek 2025. Zobaczcie najlepsze propozycje życzeń na 6.12.2025.
Mikołajki to wyjątkowy czas, w którym pokazujemy naszym bliskim, że o nich pamiętamy. Drobny prezent i miłe słowa potrafią wywołać uśmiech na twarzy zarówno dziecka, jak i dorosłego. Jeśli szukasz inspiracji, przygotowaliśmy kilka propozycji życzeń, które sprawdzą się zarówno w wiadomościach SMS, na kartkach, jak i w mediach społecznościowych.
Życzenia mikołajkowe 2025 - gotowe rymowanki i śmieszne wierszyki 6.12.2025
Jedzie Mikołaj, jedzie saniami,
wielki ma wór z prezentami.
Obdarowuje tylko grzeczne dzieci,
kto niegrzeczny z rózgą do domu poleci.
Kto jednak grzeczny, pojedzie saniami
gdzie same święta wesołe przed nami!
Obfitych w prezenty mikołajek życzy...
***
Dużo prezentów od Mikołaja
żeby Twoja siostra była grzeczna,
żeby Droga była mleczna,
żebyś do mnie napisała
i buziaczka mi przysłała.
Wesołych mikołajek!
***
Świętego w kominie,
prezentów po szyję,
zielonej choinki,
prezentów trzy skrzynki!
Udanych mikołajek życzy...
***
Więcej życzeń mikołajkowych 2025 w poniżej galerii!
***
Mikołaja z długą brodą,
Gości z procentową wodą,
Kobiety gorącej w prezencie,
Prostej drogi na zakręcie.
Tego i wiele innego życzy...
***
Szóstego grudnia – jak dobrze wiecie –
chodzi po świecie.
Dźwiga wór niezmordowanie,
każdy prezent dziś dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wróci do nieba uśmiechnięty.
***
Ile siły w Mikołaju,
Ile śniegu w jego kraju,
Ile gwiazd na ciemnym niebie,
Tyle życzeń dziś dla Ciebie!
Wesołych Mikołajek!
***
Pędzą sanie z reniferem
Mikołaj jest czarodziejem
Wór prezentów zawsze ma
No i śmieje się ha! ha!
Wora prezentów w dniu mikołajek życzy...
***
Dzień mikołajek,
To nie dzień bajek,
Tu wszystko stać prawdziwe się może,
Więc jeśli wierzysz w świętego Mikołaja
Możesz być pewny - on Ci pomoże!
***
6 grudnia - jak dobrze wiecie,
chodzę po świecie.
Dźwigam wór niezmordowanie
Każdy prezent dostanie.
A kiedy rozdam już prezenty
Wrócę do nieba uśmiechnięty!
***
źródło: zyczenia.pl
Te i inne propozycje życzeń możecie wysłać w mikołajki 2025 swoim przyjaciołom, rodzeństwu, rodzicom czy współpracownikom. Pamiętajcie, że najważniejsze jest ciepło i szczerość przekazu – nie liczy się forma, a intencja.
Dzięki tym gotowym życzeniom zaoszczędzisz czas i zaskoczysz bliskich oryginalną formą życzeń. Sprawdźcie nasze propozycje i wybierzcie te, które najlepiej pasują do Waszych odbiorców! Niech mikołajki 2025 będą pełne uśmiechu, prezentów i pozytywnej energii.