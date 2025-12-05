Życzenia na mikołajki 6.12.2025. Gotowe i zabawne życzenia mikołajkowe dla każdego!

Życzenia na mikołajki 2025. 6 grudnia jak co roku świętujemy mikołajki! W tym roku będzie to sobota. To tego dnia wręczamy swoim bliskim drobne prezenty i wysyłamy życzenia. Nie masz pomysłu na mikołajkowe życzenia? Dobrze trafiłeś! Przygotowaliśmy listę gotowych rymowanek i wierszyków, które możecie wysłać do swoich przyjaciół oraz rodziny z okazji mikołajek 2025. Zobaczcie najlepsze propozycje życzeń na 6.12.2025.

Mikołajki to wyjątkowy czas, w którym pokazujemy naszym bliskim, że o nich pamiętamy. Drobny prezent i miłe słowa potrafią wywołać uśmiech na twarzy zarówno dziecka, jak i dorosłego. Jeśli szukasz inspiracji, przygotowaliśmy kilka propozycji życzeń, które sprawdzą się zarówno w wiadomościach SMS, na kartkach, jak i w mediach społecznościowych.

Życzenia mikołajkowe 2025 - gotowe rymowanki i śmieszne wierszyki 6.12.2025

Jedzie Mikołaj, jedzie saniami,

wielki ma wór z prezentami.

Obdarowuje tylko grzeczne dzieci,

kto niegrzeczny z rózgą do domu poleci.

Kto jednak grzeczny, pojedzie saniami

gdzie same święta wesołe przed nami!

Obfitych w prezenty mikołajek życzy...

***

Dużo prezentów od Mikołaja

żeby Twoja siostra była grzeczna,

żeby Droga była mleczna,

żebyś do mnie napisała

i buziaczka mi przysłała.

Wesołych mikołajek!

***

Świętego w kominie,

prezentów po szyję,

zielonej choinki,

prezentów trzy skrzynki!

Udanych mikołajek życzy...

***

Więcej życzeń mikołajkowych 2025 w poniżej galerii!

***

Mikołaja z długą brodą,

Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie,

Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy...

***

Szóstego grudnia – jak dobrze wiecie –

chodzi po świecie.

Dźwiga wór niezmordowanie,

każdy prezent dziś dostanie.

A kiedy rozda już prezenty,

wróci do nieba uśmiechnięty.

***

Ile siły w Mikołaju,

Ile śniegu w jego kraju,

Ile gwiazd na ciemnym niebie,

Tyle życzeń dziś dla Ciebie!

Wesołych Mikołajek!

***

Pędzą sanie z reniferem

Mikołaj jest czarodziejem

Wór prezentów zawsze ma

No i śmieje się ha! ha!

Wora prezentów w dniu mikołajek życzy...

***

Dzień mikołajek,

To nie dzień bajek,

Tu wszystko stać prawdziwe się może,

Więc jeśli wierzysz w świętego Mikołaja

Możesz być pewny - on Ci pomoże!

***

6 grudnia - jak dobrze wiecie,

chodzę po świecie.

Dźwigam wór niezmordowanie

Każdy prezent dostanie.

A kiedy rozdam już prezenty

Wrócę do nieba uśmiechnięty!

***

źródło: zyczenia.pl

Te i inne propozycje życzeń możecie wysłać w mikołajki 2025 swoim przyjaciołom, rodzeństwu, rodzicom czy współpracownikom. Pamiętajcie, że najważniejsze jest ciepło i szczerość przekazu – nie liczy się forma, a intencja.

Dzięki tym gotowym życzeniom zaoszczędzisz czas i zaskoczysz bliskich oryginalną formą życzeń. Sprawdźcie nasze propozycje i wybierzcie te, które najlepiej pasują do Waszych odbiorców! Niech mikołajki 2025 będą pełne uśmiechu, prezentów i pozytywnej energii.