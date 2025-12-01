Pomysły na cyrkularne prezenty na Mikołajki. Obdaruj odpowiedzialnie i ponadczasowo

Wybór prezentów z drugiego obiegu to świadomy gest dbałości o środowisko i personalizacja podarunku.

Inicjatywa Game4Planet promuje odpowiedzialne zakupy, pokazując, że moda z drugiej ręki to alternatywa dla nadkonsumpcji.

Dowiedz się, jak przygotować cyrkularny prezent: od znalezienia unikatów po kreatywne pakowanie.

Cyrkularność jako prezent – dlaczego to się opłaca?

Odpowiedzialne obdarowywanie zaczyna się wtedy, kiedy sięgamy po rzeczy, którym możemy nadać drugie życie. Wybór prezentu z drugiego obiegu to nie tylko gest troski o środowisko, ale także doskonały sposób na personalizację podarunku. Jedwabna apaszka, retro torebka czy uwielbiane przez wielu świąteczne „ugly” sweterki, które co roku cieszą się ogromną popularnością w ponad 90 sklepach VIVE Profit w całej Polsce, to wszystko prezenty, które mówią więcej niż kolejny produkt z masowej produkcji. To wybór jakości, trwałości i niepowtarzalnego stylu. Według raportu „Ekoprojektowanie. Moda bez odpadów” aż 84% konsumentów w Polsce deklaruje chęć bardziej odpowiedzialnych zakupów. Mikołajki są więc doskonałym momentem, by przejść od deklaracji do działania!

Praktyczna odpowiedź na nadprodukcję mody

Game4Planet to całoroczna inicjatywa edukacyjno-społeczna, powołana do życia przez VIVE Textile Recycling, która zachęca m.in. do kupowania w bardziej odpowiedzialny sposób. Pokazuje, że ubrania i rzeczy z drugiego obiegu mogą zyskać nowe życie i stanowić realną alternatywę dla nadkonsumpcji. To przestrzeń, w której moda spotyka się ze świadomym podejściem do zasobów – bez względu na porę roku. Prezenty nie muszą być nowe, aby były wyjątkowe. Wybierając rzeczy vintage lub przedmioty z drugiej ręki, dbamy o jakość i jednocześnie podejmujemy decyzję mającą mniejszy wpływ na środowisko.

Praktyczny przewodnik po cyrkularnych prezentach

Odpowiedzialne obdarowywanie nie wymaga wielkiego budżetu ani skomplikowanych przygotowań. Wystarczy odrobina kreatywności i świadome podejście. Oto prosty przewodnik, jak przygotować prezent w duchu cyrkularności:

Znajdź unikat w second-handzie – kaszmirowy sweter, kolorowa apaszka, gruba flanela, retro pasek, czy popularny w ostatnich latach świąteczny „ugly sweater”.

Dodaj osobisty akcent – może krótki liścik, haftowane inicjały, naszywka albo wstążka DIY z resztek materiału? Mały własnoręcznie dodany akcent potrafi nadać prezentowi charakter i sprawić, że nabierze bardziej osobistego znaczenia.

Przerabiaj i upcyklinguj – stare jeansy zamień w woreczek na prezent, a nieużywaną koszulę w kratę w świąteczną poszewkę.

Zrób coś samodzielnie z tego, co masz w domu. Mogą to być:· ozdobna saszetka zapachowa z resztek tkanin wypełniona suszonymi pomarańczami, goździkami i cynamonem,· rękawiczki z przerobionego swetra,· breloczek z guzików vintage i kawałka sznurka,· własnoręcznie dekorowana torebka ze zszytych ze sobą materiałów.

Pakuj odpowiedzialnie – stare gazety, skrawki materiałów, sznurek jutowy czy suszone pomarańcze nie tylko wyglądają stylowo, ale też podkreślą cyrkularny charakter podarunku.

Game4Planet zachęca, by w tym roku Mikołajki były mniej o przedmiotach, a bardziej o wartościach: odpowiedzialności, kreatywności i bliskości. Inspirację można znaleźć w jednym ze sklepów VIVE Profit – od klasycznych, jakościowych prezentów po wyjątkowe, zabawne i jedyne w swoim rodzaju świąteczne sweterki.