Idealne prezenty? Zestawy kosmetyczne dopasowane do potrzeb

W świątecznej ofercie nie mogło zabraknąć kultowego kalendarza adwentowego od Kiehl’s. To jedna z najbardziej wyczekiwanych propozycji sezonu. 24 okienka wypełnione pielęgnacyjnymi miniaturami i bestsellerami to idealny sposób, by każdego dnia odkrywać portfolio marki.

W ofercie świątecznej marki Kiehl’s znajdziemy specjalnie przygotowane zestawy prezentowe, idealne na ten wyjątkowy czas:

Season's Treatings Gift Set – zestaw kosmetyków przeciwzmarszczkowych z trzema niezbędnymi formułami anti-aging.

Duo It For The Hydration Gift Set – bestsellerowy duet do oczyszczania i nawilżania twarzy.

Mini Moistures, Big Benefits – świąteczny zestaw z nawilżającymi bestsellerami Kiehl's.

Time Two Hydrate Gift Set – zestaw kosmetyków nawilżających do twarzy i oczu.

Hydration All The Way – zestaw kosmetyków do ciała z kremem nawilżającym i balsamem do ciała, który zapewnia gładszą, nawilżoną skórę.

’Tis The Season To Soothe – duet bestsellerowych kosmetyków z nagietka dla ukojonej i odświeżonej skóry.

Dla niego:

Men's Morning Reboot Gift Set – zestaw kosmetyków dla mężczyzn do kompleksowej pielęgnacji skóry.

Youth Still Got It – zestaw kosmetyków anti-aging dla mężczyzn.

Your 5 O'clock Shadow Shavers – zestaw najlepszych męskich formuł dla skutecznego oczyszczenia, nawilżenia skóry i wygodnego golenia.

Zestawy świąteczne Kiehl’s dostępne są zarówno online, jak i w butikach marki. W salonach eksperci pomogą dobrać idealne propozycje – na prezent, do domowej pielęgnacji lub jako pierwszy krok do odkrywania ulubionych kosmetyków.

i Autor: Kiehl’s/ Materiały prasowe

