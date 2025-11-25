Idealne prezenty? Zestawy kosmetyczne dopasowane do potrzeb

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-25 10:28

Kiehl’s otwiera sezon świąteczny kolekcją zestawów, które łączą ulubione formuły, limitowane nowości i produkty, po które beauty fani sięgają przez cały rok. To idealny moment, by podarować bliskim (lub sobie) odrobinę pielęgnacyjnej przyjemności i poznać kultowe kosmetyki marki w starannie skomponowanych setach.

Na pierwszym planie zgromadzone są liczne, różnej wielkości prezenty, owinięte w jednolity papier w odcieniu brązu lub beżu. Pudełka przewiązane są wstążkami i sznurkami w kolorach białym, kremowym, brązowym i czerwonym, zakończonymi ozdobnymi kokardami.

W świątecznej ofercie nie mogło zabraknąć kultowego kalendarza adwentowego od Kiehl’s. To jedna z najbardziej wyczekiwanych propozycji sezonu. 24 okienka wypełnione pielęgnacyjnymi miniaturami i bestsellerami to idealny sposób, by każdego dnia odkrywać portfolio marki.

W ofercie świątecznej marki Kiehl’s znajdziemy specjalnie przygotowane zestawy prezentowe, idealne na ten wyjątkowy czas:

  • Season's Treatings Gift Set – zestaw kosmetyków przeciwzmarszczkowych z trzema niezbędnymi formułami anti-aging.
  •  Duo It For The Hydration Gift Set – bestsellerowy duet do oczyszczania i nawilżania twarzy.
  •  Mini Moistures, Big Benefits – świąteczny zestaw z nawilżającymi bestsellerami Kiehl's.
  • Time Two Hydrate Gift Set – zestaw kosmetyków nawilżających do twarzy i oczu.
  • Hydration All The Way – zestaw kosmetyków do ciała z kremem nawilżającym i balsamem do ciała, który zapewnia gładszą, nawilżoną skórę.
  •  ’Tis The Season To Soothe – duet bestsellerowych kosmetyków z nagietka dla ukojonej i odświeżonej skóry.

Dla niego:

  •  Men's Morning Reboot Gift Set – zestaw kosmetyków dla mężczyzn do kompleksowej pielęgnacji skóry.
  •  Youth Still Got It – zestaw kosmetyków anti-aging dla mężczyzn.
  •  Your 5 O'clock Shadow Shavers – zestaw najlepszych męskich formuł dla skutecznego oczyszczenia, nawilżenia skóry i wygodnego golenia.

Zestawy świąteczne Kiehl’s dostępne są zarówno online, jak i w butikach marki. W salonach eksperci pomogą dobrać idealne propozycje – na prezent, do domowej pielęgnacji lub jako pierwszy krok do odkrywania ulubionych kosmetyków.

Autor: Kiehl’s/ Materiały prasowe
Autor: Kiehl’s/ Materiały prasowe
Autor: Kiehl’s/ Materiały prasowe
Autor: Kiehl’s/ Materiały prasowe
