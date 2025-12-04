Podaruj bliskim najpiękniejsze zapachy

W tym szczególnym świątecznym czasie, gdy poszukujemy upominków pełnych piękna, warto obdarować bliskich zapachem, który otula ciepłem i buduje wspomnienia. Oto cztery świąteczne propozycje EISENBERG dla niej i dla niego, stworzone z myślą o naszych najbliższych, aby podarować im to, co w świętach najpiękniejsze: bliskość, wspomnienia i magię w zapachu.

ZMYSŁOWOŚĆ I ELEGANCJA DLA NIEJ

EISENBERG SECRET VII VELOURS DE NUIT otula zmysły od pierwszego kontaktu. Skórzane nuty z delikatnym akcentem różowego pieprzu wprowadzają w atmosferę świątecznej nocy, a bukiet róży dodaje elegancji i subtelności. W sercu kompozycji wanilia i paczula tworzą ciepłą, zmysłową aurę, idealną na chłodne grudniowe wieczory. Nuty bazy – żywica, drzewo sandałowe, labdanum i piżmo – pozostawiają na skórze długotrwały ślad, który sprawia, że obdarowanie tym wyjątkowym zapachem staje się niezapomnianym gestem pełnym magii świąt.

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VII VELOURS DE NUIT, 569 zł/685 zł/865 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl

MAGIA TAJEMNICY DLA NIEGO

EISENBERG SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE to opowieść o kontrastach, które przyciągają zmysły. Pikantne nuty kardamonu i różowego pieprzu rozbudzają skórzano-aksamitną paletę osmantusa, a szlachetne serce irysa wprowadza nutę niezależnej elegancji. Podstawa z drzewa sandałowego i piżma pozostawia długotrwały, zmysłowy ślad, który otula niczym ciepłe światło świec w zimowy wieczór. To perfumowy eliksir, który sprawia, że podarunek staje się niezwykłym doświadczeniem pełnym magii i świątecznej tajemnicy.

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE, 569 zł/685 zł/865 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl

ZAPACH PEŁEN EMOCJI DLA NIEJ

EISENBERG JOS’E to prawdziwa magiczna podróż dla zmysłów. Początkowe nuty cytryny, bylicy i mięty wprowadzają świeżą, tajemniczą aurę, która otwiera drogę do serca pełnego intensywnej kawy mokki i jaśminu – zmysłowego i niezwykle wzruszającego. Bazę tworzą paczula, cedr, piżmo, drzewo sandałowe i ambra, które pozostawiają ciepły, otulający ślad, idealny na zimowe wieczory. To perfumy, które w roli prezentu stają się gestem elegancji i wyjątkowej troski – nie tylko od święta.

SPRAWDŹ: EISENBERG JOS’E, 345 zł/525 zł, 30 ml/50 ml/sephora.pl

PERFUMY Z CHARAKTEREM DLA NIEGO

EISENBERG JOS’E Homme otwiera się świeżymi, intrygującymi nutami cytryny, mięty i bylicy, które wprowadzają w aurę męskiej pewności siebie. Serce złożone z kawy mokki, lawendy i jaśminu rozwija głębię i zmysłowość, a ciepła baza z paczuli, cedru, piżma, drzewa sandałowego i ambry pozostawia trwały, magnetyczny ślad. Idealny na zimowe wieczory, stanowi perfekcyjny prezent, który pozwoli poczuć się elegancko i wyjątkowo każdego dnia – nie tylko w święta.

SPRAWDŹ: EISENBERG JOS’E Homme, 345 zł/525 zł, 30 ml/50 ml/sephora.pl