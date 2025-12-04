Kartki na imieniny Barbary, Basi 4.12.2025. Darmowe grafiki do pobrania z życzeniami dla Basi

Kartki imieninowe z życzeniami dla Barbary 2025. Najlepsze grafiki do pobrania za darmo

Kartki imieninowe dla Barbary - piękne i kolorowe kartki z życzeniami. Imieniny to czas, kiedy składamy swoim bliskim serdeczne życzenia. Niestety, tradycja wysyłania pocztą kartek i pocztówek powoli odchodzi do lamusa... Zastąpiły je kartki elektroniczne. Taki sposób składania życzeń ma wiele zalet, ponieważ możemy w ten sposób szybko skontaktować się ze swoimi najbliższymi w całym kraju.

W związku z tym przygotowaliśmy propozycje różnorodnych kartek, które spodobają się każdej Barbarze z okazji jej imienin 4 grudnia 2025!

Życzenia imieninowe dla Barbary! Zobacz krótkie i zabawne rymowanki [4 GRUDNIA 2025]

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Życzenia dla Barbary - NAJLEPSZE propozycje! [4 GRUDNIA]

***

Droga Basiu,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,

które z pozoru wydają się trudne,

a później wprost wymarzone,

realizacji planów i nowych marzeń

i kolejnych natchnień jak fal,

które pchają statek do przodu.

***

Nie rób takiej dziwnej miny,

dziś są Twoje imieniny.

Niech Twe szczęście wiecznie trwa,

tego Tobie życzę ja :)

***

W dniu imienin miła moja,

niech się śmieje buzia Twoja,

życzę Ci wiele radości

i niech Miłość w sercu gości.

***

W dniu Twych imienin,

w dniu Twego święta

serce mi bije, serce pamięta,

niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie,

niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

***

Niech w imienin Twoich dzionek,

przepięknie śpiewa skowronek,

I moc życzeń przyniesie.

Dlatego życzę powodzenia w karierze.

***

Twoje imię w kalendarzu.

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

***

źródło: wierszyki.org, imienniczek.pl