35-latek aresztowany po ataku na komornika w Bydgoszczy

2026-01-31 17:38

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sobotę tymczasowo aresztował 35-letniego mężczyznę, który w piątek pobił 47-letniego komornika chcącego wyegzekwować od niego dług – poinformował st. sierż. Jakub Skrzypek z zespołu prasowego bydgoskiej Komendy Miejskiej Policji.

  • Sąd Rejonowy w Bydgoszczy tymczasowo aresztował 35-letniego mężczyznę.
  • Podejrzany miał pobić 47-letniego komornika.
  • Do ataku doszło w bloku na Osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.
  • Napastnik zaatakował komornika na klatce schodowej, zanim ten rozpoczął czynności służbowe.

Do zdarzenia doszło w bloku na Osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy, gdzie mieszkał dłużnik. Napastnik zaatakował komornika na klatce schodowej, zanim ten zdążył przystąpić do czynności służbowych. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Agresora zatrzymała policja.

Podejrzanemu przedstawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 par. 1 Kodeksu karnego), stosowania przemocy w celu zmuszania funkcjonariusza publicznego do odstąpienia od czynności służbowych, której następstwem był uszczerbek na zdrowiu (art. 224 par. 2 i 3 k.k.), znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 par. 1 k.k.).

Rzecznik Rady Izby Komorniczej w Gdańsku Adam Szymański poinformował, że kolega komornik został pobity jeszcze zanim przystąpił do czynności egzekucyjnych, a miało chodzić o należność wobec Skarbu Państwa i to niezbyt wysoką. Podał też, że pokrzywdzony wskutek pobicia doznał „urazów twarzy wymagających interwencji lekarskiej”, ale jeszcze w piątek opuścił szpital.

