Policjant zatrzymany. Prokuratura stawia zarzuty, ruszyła procedura wydalenia ze służby!

Policjant ze Strzelna (powiat mogileński) został zatrzymany pod zarzutem ujawniania poufnych informacji osobom nieuprawnionym.

Prokuratura postawiła mężczyźnie cztery zarzuty dotyczące ujawniania informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w okresie od maja 2024 do stycznia bieżącego roku.

Po wykonaniu czynności procesowych policjant został zwolniony i będzie odpowiadał przed sądem, a policja wszczęła procedurę usunięcia go ze służby.

Do zatrzymania funkcjonariusza doszło w połowie stycznia 2026 roku. Śledczy przedstawili mu cztery zarzuty dotyczące ujawniania informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Jak przekazuje TVP Bydgoszcz, po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna został zwolniony i będzie odpowiadał przed sądem.

Zarzuty dotyczą wydarzeń między majem 2024, a styczniem tego roku. Mężczyźnie postawiono zarzuty ujawniania informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji publicznej osobom do tego nieuprawnionym – mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Prokuratura potwierdza również, że równolegle do postępowania karnego policja wszczęła procedurę zmierzającą do usunięcia funkcjonariusza ze służby. Sprawa jest rozwojowa.