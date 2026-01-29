Policjant zatrzymany. Prokuratura stawia zarzuty, ruszyła procedura wydalenia ze służby!

Anna Kisiel
2026-01-29 8:21

Funkcjonariusz policji ze Strzelna w powiecie mogileńskim został zatrzymany w związku z poważnymi zarzutami. Jak informuje TVP Bydgoszcz, mężczyzna miał ujawniać poufne informacje osobom nieuprawnionym. Sprawą zajmuje się prokuratura, a wobec policjanta rozpoczęto procedurę usunięcia go ze służby.

  • Policjant ze Strzelna (powiat mogileński) został zatrzymany pod zarzutem ujawniania poufnych informacji osobom nieuprawnionym.
  • Prokuratura postawiła mężczyźnie cztery zarzuty dotyczące ujawniania informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w okresie od maja 2024 do stycznia bieżącego roku.
  • Po wykonaniu czynności procesowych policjant został zwolniony i będzie odpowiadał przed sądem, a policja wszczęła procedurę usunięcia go ze służby.

Do zatrzymania funkcjonariusza doszło w połowie stycznia 2026 roku. Śledczy przedstawili mu cztery zarzuty dotyczące ujawniania informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Jak przekazuje TVP Bydgoszcz, po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna został zwolniony i będzie odpowiadał przed sądem.

Zarzuty dotyczą wydarzeń między majem 2024, a styczniem tego roku. Mężczyźnie postawiono zarzuty ujawniania informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji publicznej osobom do tego nieuprawnionym – mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Prokuratura potwierdza również, że równolegle do postępowania karnego policja wszczęła procedurę zmierzającą do usunięcia funkcjonariusza ze służby. Sprawa jest rozwojowa.

