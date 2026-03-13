Zaskakujące odkrycie w Bydgoszczy. Ponad 170 kg narkotyków ukrytych w bloku! [ZDJĘCIA]

Narkotykowy magazyn w bloku. Policja przejęła 170 kilogramów towaru

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Bełzy może znajdować się punkt przechowywania dużych ilości narkotyków. Według ich ustaleń z lokalem miał być powiązany młody mężczyzna.

We wtorek rano, 10 marca 2026 roku, funkcjonariusze zatrzymali 28-latka na klatce schodowej, gdy opuszczał budynek. Następnie przeszukali jego mieszkanie. W środku znaleźli torby sportowe i walizki wypełnione narkotykami. Skala znaleziska zaskoczyła nawet doświadczonych policjantów.

Po dokładnym zważeniu okazało się, że zabezpieczono ponad 170 kilogramów różnych substancji odurzających. Wśród nich było blisko 5,5 kg kokainy, prawie 60 kg marihuany oraz 104 kg tzw. kryształu. Szacunkowa wartość narkotyków na czarnym rynku wynosi około 7,5 miliona złotych.

- Podczas tej realizacji zatrzymany został także 22-latek, który miał narkotyki od zatrzymanego na ul. Bełzy 28-latka. U niego w mieszkaniu na osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy kryminalni zabezpieczyli 0,5 kilograma marihuany, 0,5 kilograma kryształu, a także ponad 100 gramów kokainy - informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP w Bydgoszczy.

Areszt dla podejrzanych. Śledczy sprawdzają całą siatkę

Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, natomiast zabezpieczone narkotyki trafiły do Laboratorium Kryminalistycznego, gdzie poddano je szczegółowym badaniom.

W Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy, która prowadzi nadzór nad śledztwem, podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w handlu dużymi ilościami substancji psychotropowych i narkotyków. Prokurator wystąpił również do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że obaj spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Kryminalni będą teraz ustalać, skąd pochodziły przejęte narkotyki, jak wyglądał mechanizm ich dystrybucji oraz czy w procederze uczestniczyły jeszcze inne osoby.

- W czasie ostatnich 3 miesięcy policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców, przejęli (łącznie z realizacją opisaną powyżej) około 300 kilogramów narkotyków, w tym: 160 kilogramów kryształu, 80 kilogramów marihuany, 50 kilogramów kokainy, a także 10 kilogramów amfetaminy. Jak wynika z szacunków, narkotyki te na tzw. czarnym rynku osiągają wartość około 30 milionów złotych, a co najważniejsze, nie trafiły do odbiorców - dodaje mł. insp. Monika Chlebicz.

7