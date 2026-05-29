Kultowe bajki PRL-u: Czy wiesz, kto naprawdę stworzył Smerfetkę? Sprawdź się w quizie!

Redakcja se.pl
2026-05-29 15:00

Czy w twojej pamięci wciąż żywa jest atmosfera lat dzieciństwa, gdy wieczory mijały przy telewizorze, a towarzyszyły im pełne wdzięku, unikatowe animacje? Animacje z epoki PRL charakteryzowały się zdolnością do jednoczesnego bawienia, wzruszania i przekazywania wiedzy, tworząc przy tym świat, do którego ochoczo wracaliśmy w swoich myślach. Prezentowany quiz stanowi znakomitą możliwość, aby sprawdzić swoją znajomość i przywołać wspomnienia z czasów, gdy proste opowieści zawierały w sobie nieograniczoną inwencję ich twórców oraz niepowtarzalny urok minionej epoki.

Reksio

i

Autor: Studio Filmów Rysunkowych/ Archiwum prywatne Bajki z czasów PRL. Pamiętasz je jeszcze?

Quiz. Bajki z czasów PRL. Jak dobrze je pamiętasz? 

Bajki są nieodłącznym elementem dzieciństwa wielu pokoleń, a okres PRL w Polsce przyniósł wyjątkowe produkcje animowane, które na trwałe wpisały się w pamięć widzów. W tym czasie powstawały zarówno krótkie animacje telewizyjne, jak i pełnometrażowe filmy, które nie tylko bawiły, ale również niosły pewne wartości edukacyjne i wychowawcze. Często były tworzone z dużą starannością, zarówno pod względem scenariusza, jak i warstwy wizualnej, a ich twórcy wykorzystywali ograniczone możliwości technologiczne w sposób niezwykle kreatywny.

W tamtych czasach bajki pełniły funkcję nie tylko rozrywkową, ale również społeczną. Dzieci mogły poprzez nie poznawać otaczający je świat, uczyć się zasad współpracy, empatii, przyjaźni i rozwiązywania konfliktów. Choć animacje powstawały w specyficznych warunkach historycznych, wiele z nich zachowało uniwersalny charakter i nadal potrafi wzbudzać zainteresowanie i emocje. Styl graficzny, charakterystyczne animacje, a także często powtarzalne motywy i schematy fabularne sprawiały, że każdy odcinek był rozpoznawalny i zapadał w pamięć, nawet po wielu latach.

Warto również podkreślić, że bajki PRL-u często opierały się na prostych historiach, które jednak dzięki pomysłowości twórców stawały się wciągające i pełne humoru. Były dostępne dla szerokiego grona odbiorców i nadawane w regularnych godzinach, co sprawiało, że stały się częścią codziennego życia dzieci. Charakterystyczne motywy muzyczne, narracja i rytm opowieści również przyczyniały się do ich wyjątkowości. Wiele z tych produkcji stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców animacji.

Polecany artykuł:

Pamiętasz Dzień Dziecka w PRL? Bez komputerów, telefonów i tabletów to był zupe…

Quiz. Bohaterowie dzieci z okresu PRL. Pamiętasz ich losy? 

Quiz, który przygotowaliśmy, ma na celu sprawdzenie pamięci i wiedzy o tym wyjątkowym okresie w historii polskiej animacji. Nie chodzi tu jedynie o przypomnienie sobie nazw czy imion bohaterów, ale także o refleksję nad tym, jak te produkcje kształtowały wyobraźnię i wpływały na dzieciństwo. Dzięki niemu można prześledzić różnorodność tematów, pomysłowość twórców i sposób, w jaki bajki przekazywały wartości uniwersalne, pozostając przy tym atrakcyjne dla młodych widzów.

Zapraszamy do zabawy i przypomnienia sobie atmosfery dawnych dobrych czasów, gdy przed ekranem telewizora zasiadały całe rodziny, a animacje były sposobem na wspólne spędzanie czasu, rozbudzanie ciekawości świata i marzeń. Ten quiz jest małą podróżą w czasie, pozwalającą sprawdzić, ile z tamtej magii pozostało w pamięci uczestników. Pozwoli także odkryć na nowo, jak wiele uroku miały polskie bajki tamtego okresu.

Quiz. Kultowe bajki PRL. Jak dużo z nich pamiętasz?
Pytanie 1 z 11
Jak nazywa się pies, który w PRL-u razem z innymi zwierzętami przeżywał różne przygody?
Tak wyglądała moda szkolna w PRL-u. Mundurek był obowiązkiem ucznia

Zagraniczne animacje, które stały się ikonami PRL-u

Choć polskie produkcje wiodły prym, serca dzieci w PRL-u podbijały również animacje z innych krajów bloku wschodniego. Absolutnym fenomenem był radziecki "Wilk i Zając", opowiadający o niekończącym się pościgu chuligańskiego Wilka za sprytnym Zającem. Każdy odcinek kończył się kultowym okrzykiem Wilka: "Nu, pogodi!", co tłumaczy się jako "No, poczekaj!" lub bardziej dosadnie – "Ja ci pokażę!". Ogromną popularnością cieszył się także czechosłowacki "Rozbójnik Rumcajs", którego syn, Cypisek, doczekał się nawet własnego serialu.

Pod koniec epoki PRL i na początku lat 90. na ekranach zagościły również produkcje zachodnie, które szybko zyskały status kultowych. Dzieci z zapartym tchem śledziły losy siedmiu Gumisiów zamieszkujących swoją dolinę, a także przygody Smerfów. Co ciekawe, jedyna dziewczyna w smerfnej wiosce, Smerfetka, została pierwotnie stworzona przez złego czarownika Gargamela, by siać niezgodę, jednak dobroć małych niebieskich stworzeń sprawiła, że przeszła na ich stronę.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki