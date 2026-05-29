Tragiczna śmierć 12-letniej Eli. Pilna kontrola w szkole dziewczynki

Ciało 12-letniej Ei znaleziono 23 maja w Lesie Wolskim po dwudniowych poszukiwaniach.

Małopolski kurator oświaty w piątek podjął czynności i wysłał kontrolę wizytatorów do Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie, aby ocenić sytuację i sprawdzać podjęte działania kryzysowe.

Szkoła i kuratorium nie komentują, czy dziewczynka mogła być ofiarą przemocy lub czy wcześniej zgłaszano nieprawidłowości.

12-latka nie wróciła do domu, jej ciało znaleźli w lesie. Pilna kontrola kuratorium

Tragedia, która wstrząsnęła stolicą Małopolski, rozpoczęła się w miniony czwartek, kiedy to 12-letnia Ela z Krakowa nie wróciła do domu. Dziewczynka, uczennica krakowskiej podstawówki, po raz ostatni widziana była po spotkaniu ze znajomymi. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania, w których przez dwa dni brały udział setki osób. Policjanci wykorzystywali specjalistyczne psy tropiące oraz drony, przeczesując każdy zakamarek, mając nadzieję na odnalezienie żywej dziewczynki. Niestety, w sobotę, 23 maja, w trudno dostępnym terenie Las Wolski znaleziono zwłoki 12-latki.

Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie w mediach społecznościowych pożegnała zmarłą uczennicę wzruszającym wpisem. - Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Eli, jednej z naszych uczennic. To niezwykle trudny moment dla naszej szkoły – czytamy w oficjalnym komunikacie placówki.

W obliczu tak dramatycznych wydarzeń, małopolskie kuratorium oświaty podjęło kroki mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Jak ustaliła Wirtualna Polska, już w piątek do szkoły, do której uczęszczała Ela, weszła kontrola wizytatorów. Celem tej interwencji jest „ocena sytuacji i sprawdzenia podjętych działań kryzysowych”. Chodzi o to, aby zweryfikować, czy placówka odpowiednio zareagowała na sygnały, które mogłyby świadczyć o problemach dziewczynki, a także czy zapewniła jej odpowiednie wsparcie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

