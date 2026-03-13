Akt oskarżenia dla członków komisji wyborczej w Kujawsko-Pomorskiem.Prokuratura ujawnia szczegóły

Błędy przy liczeniu głosów w wyborach. Akt oskarżenia dla członków komisji

Prokuratura Okręgowa we Włocławku zakończyła serię śledztw dotyczących nieprawidłowości przy ustalaniu wyników głosowania w obwodowych komisjach wyborczych podczas wyborów prezydenckich. W jednej ze spraw do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom. Jednocześnie większość postępowań została umorzona, a w kilku sprawach śledczy wciąż prowadzą czynności.

Akt oskarżenia dla członków komisji

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa we Włocławku, jedno ze śledztw zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu.

– W dniu 27 listopada 2025 roku Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku, II Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko dziewięciorgu podejrzanym – członkom obwodowej komisji wyborczej w Wieńcu, gm. Brześć Kujawski w tym przewodniczącemu i jego zastępcy – przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej.

Śledczy zarzucają im niedopełnienie obowiązków podczas ustalania wyników głosowania.

– Poprzez niesporządzenie ręcznie projektu protokołu głosowania i nierozliczenie kart do głosowania na odpowiednim formularzu głosowania, nieprzekazanie operatorowi informatycznemu obsługi komisji sporządzonego ręcznie projektu protokołu głosowania na odpowiednim formularzu głosowania oraz niesprawdzenie przez odczytanie na głos danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego obsługi komisji projektu protokołu głosowania i nieporównanie ich z danymi z ręcznie sporządzonego projektu protokołu głosowania – wskazała rzeczniczka prokuratury.

Jak podkreślono w komunikacie, konsekwencją tych działań była pomyłka w protokole.

– Co skutkowało zamianą w protokole głosowania liczby oddanych głosów na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego – przekazała prokurator Kręcicka.

Podejrzani odpowiedzą za czyn z art. 231 §1 kodeksu karnego. Za niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Większość spraw umorzono

Prokuratura prowadziła jednak znacznie więcej postępowań dotyczących nieprawidłowości przy zliczaniu głosów. Łącznie analizowano 14 spraw.

Jak przekazano w komunikacie, 13 śledztw obejmujących okręgi wyborcze włocławski i elbląski zakończono umorzeniem.

– 13 śledztw obejmujących okręgi wyborcze włocławski i elbląski w sprawie dotyczącej nieprawidłowości przy zliczaniu głosów (…) zakończono umorzeniem postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego – poinformowała prokuratura.

Kolejne śledztwa w toku

To jednak nie koniec spraw związanych z wyborami. Prokuratura nadal prowadzi kolejne postępowania.

– Aktualnie prowadzonych jest 5 śledztw, w których wykonywane są czynności procesowe, polegające m.in. na przesłuchiwaniu świadków i przeliczaniu liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym włocławskim (Wieniec, Lubień i Włocławek) i elbląskim – przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka.

Śledczy sprawdzają w nich, czy w kolejnych komisjach wyborczych nie doszło do podobnych nieprawidłowości przy ustalaniu wyników głosowania.

