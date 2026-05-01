Półfinał "Tańca z Gwiazdami". Wiemy, do jakich piosenek zatańczą uczestnicy

W programie pozostało pięć par, które w minionych tygodniach udowodniły swój talent i determinację na parkiecie. Każda z nich ma za sobą godziny ciężkich treningów, litry wylanego potu i niezliczone emocje. Półfinał to jednak zupełnie inny poziom rywalizacji. Tu nie ma miejsca na błędy, a każda chwila na parkiecie jest na wagę złota. Czego możemy spodziewać się po półfinale "Tańca z Gwiazdami"?

Gwiazdy walczą o taneczny finał. Jak poznamy finalistów?

Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy! Punktacja za zaprezentowane tańce została połączona z wynikami poprzedniego odcinka, ponieważ tydzień wcześniej nikt nie odpadł z rozgrywki. Wieczór zakończył się improwizowanymi tańcami do losowych piosenek, które mogły nieco przetasować tabelę. Ostatecznie, z programem pożegnali się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

To oznacza, że 3 maja w półfinale wystąpią:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz

Para numer 9 – Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke

Jak przekazała Telewizja Polsat, najpierw poznamy dwie finałowe pary, a potem - odbędzie się dogrywka, w której głos będzie należał wyłącznie do jurorów.

"Głosami widzów i jurorów do finału przejdą bezpośrednio 2 pary. O tym, kto zajmie ostatnie, trzecie miejsce w finałowym składzie, zadecydują jurorzy w wielkiej dogrywce na koniec odcinka" - przekazała produkcja programu w mediach społecznościowych.

"Taniec z Gwiazdami" - tańce półfinałowe. Oto lista piosenek

Uczestnicy zatańczą do kultowych utworów z musicali, które na przestrzeni lat pokochali widzowie na całym świecie. Będą to:

"Chicago" - "All that jazz"

"Król Lew" - "Can you feel the love tonight"

"Mamma Mia" - "Dancing queen"

"Metro" - "Litania"

"Nędznicy" - "I dreamed a dream"

Ponadto, występy odbędą się do następujących piosenek:

"El conquistador"

Jennifer Lopez - "Let's get loud"

Lady Pank - "Zawsze tam gdzie ty"

Natalia Oreiro - "Cambio dolor"

Sting - "Shape of my heart"

Tina Turner - "What's love got to do with it"

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

Po odcinku ćwierćfinałowym klasyfikacja programu prezentuje się następująco:

6. miejsce wywalczyli Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta;

7. miejsce zajęli Izabella Miko i Albert Kosiński;

8. miejsce przypadło Kamilowi Nożyńskiemu i Izabeli Skierskiej;

=9. miejsce ex aequo zajęli Mateusz Pawłowski z Klaudią Rąbą;

=9. miejsce wytańczyli również Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina;

11. miejsce zajęli Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino;

12. miejsce zajęli Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.

