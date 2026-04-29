Magdalena Boczarska wygra "Taniec z gwiazdami"? Mateusz Banasiuk ujawnił, na co przeznaczy nagrodę

Szansa Magdaleny Boczarskiej na zwycięstwo w programie "Taniec z gwiazdami"

Magdalena Boczarska to jedna z najjaśniejszych gwiazd wiosennej odsłony programu "Taniec z gwiazdami", która już w najbliższą niedzielę zawalczy o wejście do ścisłego finału. Wielu sympatyków tanecznego formatu upatruje w niej główną faworytkę do ostatecznego triumfu. Od samego początku aktorka i jej taneczny partner, Jacek Jeschke, zachwycają swoimi układami zarówno publiczność, jak i grono jurorskie, regularnie zgarniając najwyższe noty za prezentowane na parkiecie umiejętności.

Mateusz Banasiuk wspiera partnerkę w studiu "Tańca z gwiazdami"

Zmagania aktorki z uwagą obserwuje jej wieloletni życiowy partner, Mateusz Banasiuk. Podczas ćwierćfinałowego odcinka mężczyzna znalazł czas na rozmowę z mediami, w której zapytano go o ewentualne plany dotyczące zagospodarowania nagrody. Banasiuk zdradził, że Magdalena Boczarska pójdzie w ślady Agaty Kuleszy oraz Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego i w przypadku zdobycia pierwszego miejsca, całą kwotę odda na cele dobroczynne.

Na co Magdalena Boczarska wyda nagrodę z "Tańca z gwiazdami"?

W wywiadzie udzielonym dziennikowi "Fakt", Mateusz Banasiuk otwarcie przyznał, że rozmawiał już z ukochaną na temat jej potencjalnego zwycięstwa. Aktor nie zamierzał ukrywać planów partnerki i wprost wyjawił, co stanie się z 200 tysiącami złotych – bo o taką stawkę, podobnie jak w poprzedniej, jubileuszowej edycji, toczy się gra w najpopularniejszym tanecznym formacie w Polsce.

„Nie wiem, czy Magda już mówiła o tym oficjalnie, ale jeżeli miałaby to szczęście i sięgnęłaby po Kryształową Kulę razem z Jackiem, to całe pieniądze przekazałaby na cele charytatywne - wyznał na łamach "Faktu".”

Artysta zaznaczył jednocześnie, że zmagania matki jego dziecka kosztują go mnóstwo nerwów i osobiście bardzo mocno przeżywa każdy jej telewizyjny występ.

„Przeżywam ogromny stres za każdym razem, bo wiem, co to znaczy stanąć na tym parkiecie, jakie to jest wyzwanie i, że te kilkadziesiąt sekund udowodnienia, że zrobiło się wielki postęp, że zapamiętało się całą choreografię. Na to składa się bardzo dużo elementów i każdy z nich może się wysypać, więc jak widzę Magdę, to wiem, jak dużo pracowała. Każdy jej taniec okupiony jest gigantycznym, heroicznym wysiłkiem - wyjawił.”

