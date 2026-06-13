Mandaryna i Majka Jeżowska wzięły się za śluby. Na warszawskiej Paradzie Równości nie brakowało gwiazd

Warszawska Parada Równości maszeruje przez stolicę już od 25 lat. Choć wydarzenie to wciąż potrafi rozgrzewać nastroje do czerwoności, pozostaje kluczowym momentem w kalendarzu polskiej społeczności LGBT+ oraz jej sprzymierzeńców. W tym roku kolorowy pochód znów przyciągnął znane osobistości z rodzimego show-biznesu. Sprawdziliśmy, kogo można było spotkać w tłumie.

Parada Równości 2026 w Warszawie. Tysiące uczestników, w tym politycy

Mimo mało łaskawej, deszczowej aury, 13 czerwca tysiące osób postanowiły wziąć udział w tym kolorowym święcie. Ćwierćwiecze Parady Równości udowodniło, że mieszkańcy Warszawy potrafią łączyć świetną zabawę z głośnym apelem o tolerancję i poszanowanie dla różnorodności. W marszu wzięli udział nie tylko liczni aktywiści na rzecz praw osób LGBT+, ale również przedstawiciele świata polityki, na czele z gospodarzem miasta, Rafałem Trzaskowskim.

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Symboliczne śluby z Mandaryną i Majką Jeżowską. Jelonek i Stencel przyszli z narzeczonymi

Wśród roztańczonych uczestników Parady Równości nietrudno było wypatrzyć znane postaci. Polskie życie publiczne zna wiele inspirujących coming outów znanych osób, a społeczność LGBT+ mocno opiera się również na wsparciu ze strony celebrytów, którzy od lat otwarcie promują tolerancję. Ciekawą inicjatywą wykazała się Fundacja Równik Praw, która zaprosiła zadeklarowane sojuszniczki do udzielania symbolicznych, humanistycznych ślubów. W rolę urzędniczek wcieliły się uwielbiane przez tłumy Marta "Mandaryna" Wiśniewska oraz Majka Jeżowska.

Barwny pochód przyciągnął również znane pary LGBT+. Gospodarz "Koła Fortuny", Błażej Stencel, świętował w towarzystwie swojego partnera, aktora Kamila Krupicza. Nie zabrakło też Jacka Jelonka, który zapisał się w historii jako połowa pierwszego męskiego duetu w polskim "Tańcu z Gwiazdami". Na Paradzie towarzyszył mu jego narzeczony, Oliwer Kubiak. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.

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