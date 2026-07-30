Wystartował 32. Pol'and'Rock Festival. Zobacz zdjęcia z inauguracji

Pol'and'Rock Festival oficjalnie wystartował!

Na ten moment fani muzyki i wyjątkowej atmosfery czekali przez cały rok. Punktualnie o godzinie 15:00 na lotnisku Czaplinek-Broczyno rozległ się dźwięk gwizdka, który oficjalnie rozpoczął 32. edycję Pol'and'Rock Festival. Nad tłumem powiewają już festiwalowe flagi, a w powietrzu czuć energię, której nie da się pomylić z żadną inną.

Tysiące uczestników zjechały z całej Polski i różnych zakątków świata, by wspólnie tworzyć to niezwykłe wydarzenie. Już od pierwszych chwil teren festiwalu wypełniły kolorowe stroje, uśmiechy i radosne okrzyki. To znak, że najbliższe trzy dni upłyną pod znakiem koncertów, inspirujących spotkań i budowania wyjątkowej społeczności.

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Tradycja, wzruszenia i słowa Jurka Owsiaka

Otwarcie festiwalu, nazywanego przez organizatorów Najpiękniejszym Festiwalem Świata, jak co roku miało uroczysty i pełen emocji charakter. Zanim na dobre wybrzmiała muzyka, uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć przyjaciół wydarzenia, których nie ma już wśród nas. Chwilę później wszyscy wspólnie wykrzyczeli tradycyjną festiwalową przysięgę.

Do zebranych zwrócił się Jurek Owsiak, który przywitał festiwalowiczów i podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie tej imprezy od ponad trzech dekad. Słowa wdzięczności skierował do uczestników, wolontariuszy, służb oraz partnerów, podkreślając, że to właśnie oni budują świat oparty na wzajemnym szacunku, życzliwości i pomocy.

Uczestnicy tworzą niepowtarzalny klimat

Organizatorzy od lat podkreślają, że Pol'and'Rock Festival nie istniałby bez jego uczestników. To właśnie festiwalowicze tworzą atmosferę, która przyciąga kolejne pokolenia. Wystarczy rozejrzeć się po polu, by zobaczyć uściski dawno niewidzianych znajomych i poczuć wszechobecną pozytywną energię.

Przed publicznością trzy dni wypełnione nie tylko koncertami, ale także inspirującymi spotkaniami w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. To czas rozmów, wymiany doświadczeń i tworzenia wspomnień, które zostaną z uczestnikami na długo po powrocie do domów.

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Wyślij pocztówkę prosto z festiwalowego pola

W tym roku organizatorzy przygotowali dla festiwalowiczów wyjątkową atrakcję. W specjalnej strefie Poczty Polskiej można wysłać bliskim pozdrowienia w tradycyjnej formie. Na chętnych czekają specjalne festiwalowe pocztówki, przygotowane we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a także dedykowane znaczki z logo 32. edycji imprezy.

Na miejscu przygotowano strefę do pisania, a także interaktywne stoliki z inspiracjami. Każdą kartkę można od razu wysłać, a dodatkowo ostemplować przesyłkę specjalnym festiwalowym datownikiem, by stała się unikalną pamiątką.