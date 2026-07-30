Iga Cembrzyńska od lat nie pokazywała się publicznie. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach

Nie żyje Iga Cembrzyńska. Niedawno obchodziła 87. urodziny

Nie żyje Iga Cembrzyńska. Legendarna aktorka, piosenkarka, scenarzystka, reżyserka i kompozytorka zaledwie 2 lipca obchodziła swoje 87. urodziny. Przykrą wiadomość o jej śmierci przekazał duchowny i przyjaciel artystów ks. Andrzej Luter. Informacja pojawiła się również w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej.

Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła IGA CEMBRZYŃSKA, wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo!!! Żal ogromny - napisał duszpasterz.

Iga Cembrzyńska, a właściwie Maria Elżbieta Cembrzyńska, była jedną z najbardziej cenionych i szanowanych artystek w kraju. Od dziecka szkoliła talent muzyczny, ale na studia wybrała Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukę przerwała po pierwszym semestrze. Dostała się do Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 1962 roku. Podczas studiów aktorskich przyjęła przydomek "Iga" po aktorce Idze Mayr.

Jeszcze na studiach zaczęła pojawiać się w różnych projektach artystycznych. Równocześnie rozwijała się jako piosenkarka i aktorka. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1964 roku filmem " Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Hasa. Z czasem stała się jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek.

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Iga Cembrzyńska na ostatnich zdjęciach. Uśmiech nie schodził jej z twarzy

Zawodowo i prywatnie związana była z reżyserem i scenarzystą Andrzejem Kondratiukiem. Zagrała u niego m.in. w kultowej "Hydrozagadce", a scena otwarcia z jej udziałem przeszła do historii rodzimego kina. Na początku lat 80, po niemal dekadzie związku, Cembrzyńska i Kondratiuk pobrali się. Byli razem do śmierci reżysera w 2016 roku.

Iga Cembrzyńska wycofała się z życia zawodowego w 2006 roku. Ostatni raz na ekranie pojawiła się w filmie dokumentalnym "Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka". Śmierć męża była dla niej ogromnym ciosem. Po jego odejściu pojawiły się doniesienia, wedle których brat aktorki próbował ją ubezwłasnowolnić. Wtedy rodzina zmarłego oraz przyjaciele otoczyli ją szczególną opieką. Trzy lata po odejściu męża pochowała szwagra. Z Januszem Kondratiukiem łączyła ją bliska relacja.

Po tym zamieszkała razem ze swoją szwagierką, Beatą Kondratiuk, na Kaszubach. Kobiety również łączyła bardzo bliska więź. W ostatniej dekadzie życia Cembrzyńska unikała publicznych wyjść. Jedne z jej ostatnich zdjęć opublikowała przed rokiem Bożena Stachura. Aktorka odwiedziła starszą koleżankę po fachu krótko po jej 86. urodzinach.

Iga Cembrzyńska świętuje z nami zaległe urodziny. Wzruszona do łez. A my razem z nią. Jest tu z nami Jej ukochana Przyjaciółka Małgorzata Piekarska, z którą spędziła dzieciństwo i młodość w Radomiu. Utrzymują stały kontakt przez te wszystkie lata. Jubilatka dziękuje za nadesłane życzenia. Tonie dziś w kwiatach i we wspomnieniach. Sprawiliśmy Jej wielką radość - napisała pod serią fotografii.

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