Fani w rozpaczy! Nie żyje legenda polskiego ekranu! Iga Cembrzyńska miała 87 lat.

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-30 15:45

Świat polskiego kina i muzyki pogrążył się w żałobie! W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska - legendarna aktorka, piosenkarka, scenarzystka, reżyserka i kompozytorka. O śmierci artystki poinformowali publicysta ks. Andrzej Luter oraz Telewizja Polska na Facebooku.

Straszna wiadomość obiegła świat kina i muzyki. Nie żyje Iga Cembrzyńska uwielbiana aktorka, która wyśpiewała najpiękniejsze polskie piosenki. Fani pogrążyli się w żałobie.

"Odeszła do swojego Andrzeja"

Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo

- napisał ks. Andrzej Luter Na Facebooku.

Iga Cembrzyńska, a właściwie Maria Elżbieta Cembrzyńska, urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Czas wojny spędziła poza rodzinnym miastem, do którego później wróciła. Już jako dziecko wykazywała ogromne zdolności muzyczne - rozpoczęła naukę gry na fortepianie, a następnie trafiła do szkoły muzycznej.

"Senne półksiężyce mogą wskazać drogę Wam"

Igę Cembrzyńską pożegnała także w poruszających słowach TVP na swoim profilu na Facebooku. 

Zmarła znakomita aktorka filmowa i teatralna, wokalistka oraz producentka filmowa Iga Cembrzyńska

To tu właśnie wierni fani wielkiego talentu Igi Cembrzyńskiej nie wytrzymali i dali upust rozpaczy. 

STRASZNE!!!!!!!! Najwspanialsi wynoszą sie!

Wspaniała, wszechstronnie uzdolniona artystka, która odcisnęła swoje piętno na kulturze polskiej. Niech spoczywa w pokoju wiecznym

Alicja w krainie czarów w jej wykonaniu.Do tej pory mam czarną płytę.…

Bo ja mam swój intymny mały świata.Senne półksiężyce mogą wskazać drogę Wam

Pani Iga...była artystka,piękna kobieta.Wyrazy współczucia dla bliskich

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Iga Cembrzyńska zaczynała od śpiewu

Początkowo swoją drogę artystyczną wiązała przede wszystkim z muzyką. Obdarzona sopranem koloraturowym występowała m.in. z repertuarem jazzowym, a w latach 60. zdobyła popularność jako piosenkarka. Jednym z jej najbardziej znanych utworów był przebój "W siną dal". Za swoje występy otrzymywała nagrody na festiwalu w Opolu.

Przyszła legenda kina studiowała przez pewien czas na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jednak ostatecznie wybrała aktorstwo. W 1962 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. To właśnie wtedy przyjęła imię Iga.

Odeszła księżniczka z kultowego filmu 

Po studiach rozpoczęła pracę w Teatrze Telewizji, a następnie została aktorką Teatru Powszechnego w Warszawie. Na wielkim ekranie zadebiutowała w 1964 roku rolą księżniczki Eminy w kultowym filmie Wojciecha Jerzego Hasa "Rękopis znaleziony w Saragossie".

Przez kolejne dekady budowała imponujący dorobek artystyczny. Była nie tylko aktorką, ale także autorką scenariuszy, reżyserką i producentką. W latach 90. założyła firmę producencką "Iga Film", dzięki której została producentką wszystkich filmów swojego męża, reżysera Andrzeja Kondratiuka.

Iga Cembrzyńska była również członkinią Polskiej Akademii Filmowej. Na zawsze pozostanie jedną z najbardziej wszechstronnych postaci polskiej kultury - artystką, która z powodzeniem łączyła świat filmu, teatru i muzyki.

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Aktorka Iga Cembrzyńska trzyma małego kota. Obok niej siedzi duży, kudłaty pies. O śmierci artystki przeczytasz na SE.
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ANDRZEJ KONDRATIUK
TVP
IGA CEMBRZYŃSKA
andrzej luter